Абхазию настиг полный блэкаут

На всей территории Абхазии массово отключено электричество. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго» в беседе с ТАСС.

«Остановка ИнгурГЭС, света нет на всей республике», — сообщил источник.

ИнгурГЭС является единственным источником энергии в республике. С понедельника жители региона будут получать электричество в домах лишь по 4 часа 40 минут днём и 10 часов ночью.