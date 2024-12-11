Абхазию настиг полный блэкаут
На всей территории Абхазии нет электроснабжения
На всей территории Абхазии массово отключено электричество. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго» в беседе с ТАСС.
«Остановка ИнгурГЭС, света нет на всей республике», — сообщил источник.
ИнгурГЭС является единственным источником энергии в республике. С понедельника жители региона будут получать электричество в домах лишь по 4 часа 40 минут днём и 10 часов ночью.
В ноябре экс-президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что действия представителей оппозиции в Абхазии по дезорганизации работы правительства приведут к тому, что жители могут остаться без электричества. Чтобы частично перекрыть дефицит, государство закупает энергию в России.
Life.ru / Шедеврум