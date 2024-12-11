Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:23

Абхазию настиг полный блэкаут

На всей территории Абхазии нет электроснабжения

На всей территории Абхазии массово отключено электричество. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго» в беседе с ТАСС.

«Остановка ИнгурГЭС, света нет на всей республике», — сообщил источник.

ИнгурГЭС является единственным источником энергии в республике. С понедельника жители региона будут получать электричество в домах лишь по 4 часа 40 минут днём и 10 часов ночью.

В Госдуме назвали условия для возвращения дотаций Абхазии
В Госдуме назвали условия для возвращения дотаций Абхазии

В ноябре экс-президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что действия представителей оппозиции в Абхазии по дезорганизации работы правительства приведут к тому, что жители могут остаться без электричества. Чтобы частично перекрыть дефицит, государство закупает энергию в России.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Николай Рюмин
  • Новости
  • Абхазия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar