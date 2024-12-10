В Госдуме назвали условия для возвращения дотаций Абхазии

Обсуждение возвращения дотационных выплат Абхазии возможно лишь после того, как республика прекратит спекулировать на отношениях с Москвой. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Лентой.ru».

«С одной стороны, они просят нас о том, чтобы мы добровольно дотировали Абхазию, а, с другой стороны, не уважают и собственные договорённости, которые они подписывали, и, более того, делают их поводом для сведения внутриполитических счётов», — отметил зампред.

Он добавил, что у России отсутствуют основания доверять каким-либо заверениям Абхазии до тех пор, пока оппозиция и правительство не соблюдает договоры. Если республика не хочет давать россиянам те права, которыми обладают абхазы в России, то и на помощь финансовую рассчитывать не стоит, пояснил Затулин. Он напомнил, что местная оппозиция неоднократно возмущалась законным российским присутствием на госдаче в Пицунде.