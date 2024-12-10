Песков сообщил, что Россия и Абхазия продолжат диалог

Москва и Сухум продолжат обсуждение различных вопросов, включая соглашение об инвестиционных проектах и социальное обеспечение жителей Абхазии. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы постоянно обсуждаем темы, связанные с межправительственным соглашением о реализации инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории Абхазии, а также реакцию абхазского парламента на этот документ и другие аспекты, касающиеся социальной поддержки населения Абхазии. Мы будем продолжать эти переговоры», — отметил представитель Кремля.