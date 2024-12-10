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Регион
10 декабря, 09:33

Песков сообщил, что Россия и Абхазия продолжат диалог

Москва и Сухум продолжат обсуждение различных вопросов, включая соглашение об инвестиционных проектах и социальное обеспечение жителей Абхазии. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение
В России ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение

«Мы постоянно обсуждаем темы, связанные с межправительственным соглашением о реализации инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории Абхазии, а также реакцию абхазского парламента на этот документ и другие аспекты, касающиеся социальной поддержки населения Абхазии. Мы будем продолжать эти переговоры», — отметил представитель Кремля.

Таким образом, он ответил на вопросы о том, как Россия планирует реагировать на просьбы о возобновлении социальных выплат в Абхазии и учитывает ли отказ республики ратифицировать инвестиционное соглашение.

Власти Абхазии попросили Россию возобновить социальные выплаты
Власти Абхазии попросили Россию возобновить социальные выплаты

Не так давно стало известно, что власти Абхазии столкнулись с трудностями в выплате зарплат бюджетникам, включая сотрудников силовых структур. Позже сообщалось, что с 10 декабря в стране планируется закрыть школы и детские сады из-за нехватки электроэнергии.

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Life.ru

Марина Фещенко
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