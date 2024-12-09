Власти Абхазии попросили Россию возобновить социальные выплаты
Валерий Бганба попросил Мишустина разморозить социальную поддержку Абхазии
Валерий Бганба. Обложка © ТАСС / Владимир Бабкин
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба призвал Россию возобновить социальные выплаты в республике. Соответствующее обращение политик адресовал председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — приводит слова Бганбы ТАСС.