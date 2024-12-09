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9 декабря, 19:33

Власти Абхазии попросили Россию возобновить социальные выплаты

Валерий Бганба попросил Мишустина разморозить социальную поддержку Абхазии

Валерий Бганба. Обложка © ТАСС / Владимир Бабкин

Валерий Бганба. Обложка © ТАСС / Владимир Бабкин

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба призвал Россию возобновить социальные выплаты в республике. Соответствующее обращение политик адресовал председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — приводит слова Бганбы ТАСС.

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Не так давно стало известно, что власти Абхазии столкнулись с трудностями в выплате зарплат бюджетникам, включая сотрудников силовых структур. Позже сообщалось, что с 10 декабря в стране планируется закрыть школы и детские сады из-за нехватки электроэнергии.

Анатолий Цейко
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