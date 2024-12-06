Власти Абхазии заявили, что у них нет денег на выплаты зарплат бюджетникам
И. о. главы Минфина Абхазии Делба: У властей нет денег для зарплат бюджетникам
Власти Абхазии не могут найти денег, чтобы выплатить зарплату бюджетникам, включая силовиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минфина страны Владимир Делба.
«Хочу ещё раз проинформировать, что на сегодняшний день за счёт средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата... ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается», — сказал Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой.
В первую очередь Делба обратил внимание на проблемы силовиков, которые находятся без финансирования и дополнительных расходов, предусмотренных законом. Он добавил, что все деньги уходят на оплату перетока электричества из России.
Напомним, ранее власти Абхазии отказались выполнять взятые на себя обязательства в рамках гармонизации законодательства с Россией. После этого Москва стала поставлять электричество в республику по коммерческой стоимости.
Абхазия ежегодно с ноября по апрель испытывает дефицит электроэнергии в связи с ростом потребления. Страну питает крупнейшая на Кавказе Ингурская ГЭС, однако приток воды и уровень водохранилища падает. Поэтому Сухум ежегодно платит России 15 миллионов рублей за импорт электроэнергии. Однако в бюджет на этот год такую сумму не заложили, поэтому власти отключает электричество по четыре часа в сутки.
Напомним, 11 ноября в Абхазии начались митинги после задержания некоторых оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. По их мнению, прежде нужно привести в порядок свои законы. Президенту Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об импичменте. В итоге глава подал заявление об отставке. Позже он объявил, что будет участвовать в предстоящих досрочных выборах президента. Они пройдут 15 февраля.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов