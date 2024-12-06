Власти Абхазии заявили, что у них нет денег на выплаты зарплат бюджетникам

Власти Абхазии не могут найти денег, чтобы выплатить зарплату бюджетникам, включая силовиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минфина страны Владимир Делба.

«Хочу ещё раз проинформировать, что на сегодняшний день за счёт средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата... ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается», — сказал Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой.

В первую очередь Делба обратил внимание на проблемы силовиков, которые находятся без финансирования и дополнительных расходов, предусмотренных законом. Он добавил, что все деньги уходят на оплату перетока электричества из России.

Напомним, ранее власти Абхазии отказались выполнять взятые на себя обязательства в рамках гармонизации законодательства с Россией. После этого Москва стала поставлять электричество в республику по коммерческой стоимости.