В Абхазии из-за энергодефицита закроют школы и детские сады

В Абхазии с 10 декабря закроют школы и детские сады из-за энергодефицита. Об этом рассказал исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба на заседании штаба по ситуации в энергоотрасли. Неизвестно на какой срок вводится такая мера.

«Ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них — со вторника останавливаем работу школ и детских садов», — заявил Бганба.

С 9 декабря в дневное время в Абхазии свет включают дважды по 2 часа 20 минут. Исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба отметил, что с понедельника власти были вынуждены включать свет днём на 4 часа 40 минут. По его словам, если Абхазия не сможет оплачивать поставки электроэнергии из России, то республика будет вынуждена перейти на обеспечение электроэнергии с ИнгурГЭС. В таком случае жителей ждут шестичасовые включения света в сутки.