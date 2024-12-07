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6 декабря, 22:40

Новому году быть: Мандариновый коллапс на границе с Абхазией устранён

В Абхазии сообщили о возобновлении пропуска фур с мандаринами в Россию

Фуры с мандаринами продолжили движение из Абхазии в Россию через КПП «Псоу», заявил исполняющий обязанности главы Минсельхоза республики Беслан Джопуа. По его словам, причиной задержки стало выявление пограничной санслужбой партии с мошками-вредителями.

Министр уточнил, что в нескольких поставках был обнаружен западный цветочный трипс. В связи с этим фито-сантиарный контроль оказался ужесточён, а грузовики с цитрусовыми выстроились в пробку из двух десятков машин.

«Проводится доскональная проверка вывозимой из республики сельскохозяйственной продукции. Вечером пропуск большегрузных машин с мандаринами на КПП «Псоу» возобновился», — рассказал Джопуа «Интерфаксу».

Новый год в безопасности: Волнения в Абхазии не помешали поставкам мандаринов в Россию
Новый год в безопасности: Волнения в Абхазии не помешали поставкам мандаринов в Россию

Напомним, что изначально власти Абхазии обвинили Россию в запрете на пропуск фур с мандаринами, подчеркнув, якобы никаких мошек в мандаринах нет. Однако Россельхознадзор опроверг эту информацию.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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