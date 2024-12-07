Новому году быть: Мандариновый коллапс на границе с Абхазией устранён

Фуры с мандаринами продолжили движение из Абхазии в Россию через КПП «Псоу», заявил исполняющий обязанности главы Минсельхоза республики Беслан Джопуа. По его словам, причиной задержки стало выявление пограничной санслужбой партии с мошками-вредителями.

Министр уточнил, что в нескольких поставках был обнаружен западный цветочный трипс. В связи с этим фито-сантиарный контроль оказался ужесточён, а грузовики с цитрусовыми выстроились в пробку из двух десятков машин.