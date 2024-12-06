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6 декабря, 13:49

Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг информацию телеграм-каналов и СМИ о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии.

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», – сообщили нашим коллегам из РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее о запрете сообщил в частности телеграм-канал Mash. По его данным, во время проверки очередной партии груза из Абхазии эксперты выявили, предположительно, плодовую муху, которая ранее была обнаружена в турецкой партии цитрусовых. В связи с этим товар якобы был отправлен на утилизацию, а ввоз фруктов был приостановлен.

Беременные — в группе риска: Названы категории людей, которым нельзя есть мандарины даже на Новый год
Беременные — в группе риска: Названы категории людей, которым нельзя есть мандарины даже на Новый год

Накануне парламент Абхазии принял решение о выходе из инвестиционного соглашения с Россией, в результате чего бюджет республики остался без российского финансирования.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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