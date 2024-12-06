Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», – сообщили нашим коллегам из РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее о запрете сообщил в частности телеграм-канал Mash. По его данным, во время проверки очередной партии груза из Абхазии эксперты выявили, предположительно, плодовую муху, которая ранее была обнаружена в турецкой партии цитрусовых. В связи с этим товар якобы был отправлен на утилизацию, а ввоз фруктов был приостановлен.