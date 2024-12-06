Власти Абхазии утверждают, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики
И. о. президента Бганба: Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия якобы запретила поставки мандаринов из республики. По его словам, причиной стало решение санитарных служб.
«Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб», — приводит слова Бганбы «Интерфакс».
При этом он утверждает, что абхазские санитарные службы никакой вредоносной мушки в мандаринах не нашли. Официального комментария ситуации от Россельхознадзора пока не поступало.
Напомним, накануне в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи сообщили, что волнения в Абхазии не помешали поставкам мандаринов в Россию. Отмечалось, что с начала октября было ввезено уже 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.
Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrs Samuilovs