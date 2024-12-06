Власти Абхазии утверждают, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики

При этом он утверждает, что абхазские санитарные службы никакой вредоносной мушки в мандаринах не нашли. Официального комментария ситуации от Россельхознадзора пока не поступало.

Напомним, накануне в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи сообщили, что волнения в Абхазии не помешали поставкам мандаринов в Россию. Отмечалось, что с начала октября было ввезено уже 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.