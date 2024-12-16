Стало известно об отказе экс-президента Абхазии участвовать в выборах
РИА «Новости»: Бжания не будет баллотироваться на пост главы Абхазии
Бывший президент Абхазии Аслан Бжания решил не выдвигать свою кандидатуру на пост главы республики. Однако его команда примет участие в выборах. Вероятнее всего, кандидатом может стать исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Бжания принял решение не баллотироваться на пост президента Абхазии, но его команда пойдёт на выборы», — говорится в сообщении.
Ранее народное собрание Абхазии назначило досрочные президентские выборы на 15 февраля следующего года.
Напомним, что с 11 ноября в Абхазии проходили митинги, вспыхнувшие после ареста некоторых оппозиционных деятелей. Граждане требовали внесения изменений в законодательство. 15 ноября толпа прорвалась в комплекс правительственных зданий в Сухуме и захватила его. Президенту Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об отставке, с которым тот был вынужден согласиться. После всех событий политик покинул страну. Но был намерен снова участвовать в выборах президента. В результате напряжённой политической ситуации Гунба был назначен на пост и.о. главы республики.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов