Стало известно об отказе экс-президента Абхазии участвовать в выборах

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания решил не выдвигать свою кандидатуру на пост главы республики. Однако его команда примет участие в выборах. Вероятнее всего, кандидатом может стать исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.