«Родная нам страна»: Песков прокомментировал гуманитарный запрос Абхазии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Абхазия обязательно получит ответ о гуманитарной поставке электроэнергии, как только в Москву поступит данная просьба. По его словам, наша страна желает республике стабильности и процветания.

«Абхазия — родная нам страна. Мы признаём их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности, процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», — поделился Песков.

Напомним, ранее Абхазия попросила РФ бесплатно поставлять электроэнергию в 2025 году. По словам исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта республики, Сухум отправил запрос ещё в октябре, но ответа от российских властей получено не было. В настоящее время поставки электроэнергии из РФ в Абхазию осуществляются на условиях предоплаты в рамках контракта, который будет действовать до 31 декабря 2024 года. Власти республики также планируют запросить у Грузии увеличение поставок электроэнергии зимой. Сухум ежегодно с ноября по апрель испытывает дефицит электроэнергии в связи с ростом потребления. Страну питает крупнейшая на Кавказе Ингурская ГЭС, однако приток воды и уровень водохранилища падает.