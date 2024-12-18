Абхазия попросила у Грузии поставить больше электроэнергии
Власти Абхазии хотят запросить у Грузии увеличение поставок электроэнергии
Абхазия намерена связаться с Грузией для увеличения объёмов поставок электроэнергии зимой. Исполняющий обязанности президента страны Валерий Бганба на заседании штаба по энергетической безопасности дал местной компании «Черноморэнерго» провести переговоры об этом с Тбилиси.
Уточняется, что Абхазия готова гарантировать Грузии возврат такого же объёма электроэнергии весной и летом, когда увеличится выработка Ингурской ГЭС. После недавних дождей уровень воды в водохранилище станции немного вырос, сообщил генеральный директор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.
«Днём электричество получают от ИнгурГЭС все города и районы Абхазии, ночью от станции питаются только восточные районы, а в западную часть страны поступает российский коммерческий переток», — сообщил гендиректор.
И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба добавил, что в рамках борьбы с дефицитом электроэнергии с 4 по 18 декабря в Абхазии изъяли 450 аппаратов для майнинга криптовалют.
Абхазия ежегодно с ноября по апрель испытывает дефицит электроэнергии в связи с ростом потребления. Страну питает крупнейшая на Кавказе Ингурская ГЭС, однако приток воды и уровень водохранилища падает. Поэтому Сухум ежегодно платит России 15 миллионов рублей за импорт электроэнергии. Однако в бюджет на этот год такую сумму не заложили, поэтому власти отключают электричество по четыре часа в сутки.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября Россия частично приостановила социальные выплаты в Абхазии. В МИД РФ объяснили необходимостью учитывать различные обстоятельства. В то же время Сухум отказался ратифицировать соглашение об инвестициях с Россией, но призвал к восстановлению социальных выплат. На данный момент Абхазия рискует остаться без российских туристов из-за полного блэкаута.
Shutterstock / FOTODOM / piamphoto