Абхазия попросила у Грузии поставить больше электроэнергии

Абхазия намерена связаться с Грузией для увеличения объёмов поставок электроэнергии зимой. Исполняющий обязанности президента страны Валерий Бганба на заседании штаба по энергетической безопасности дал местной компании «Черноморэнерго» провести переговоры об этом с Тбилиси.

Уточняется, что Абхазия готова гарантировать Грузии возврат такого же объёма электроэнергии весной и летом, когда увеличится выработка Ингурской ГЭС. После недавних дождей уровень воды в водохранилище станции немного вырос, сообщил генеральный директор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

«Днём электричество получают от ИнгурГЭС все города и районы Абхазии, ночью от станции питаются только восточные районы, а в западную часть страны поступает российский коммерческий переток», — сообщил гендиректор.

И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба добавил, что в рамках борьбы с дефицитом электроэнергии с 4 по 18 декабря в Абхазии изъяли 450 аппаратов для майнинга криптовалют.