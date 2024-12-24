В Абхазии обстреляли дом депутата, который убил коллегу и находится в бегах
В центре Сухума обстреляли дом депутата Адгура Харазия
В центре Сухума неизвестные обстреляли дом депутата парламента Абхазии Адгура Харазия. Об этом сообщает местный ресурс «Аиашара» со ссылкой на МВД республики. На кадрах в места видно, что несколько пуль пробили стёкла в окнах на первом и втором этажах трёхэтажного особняка. Под обстрелом оказалась кухня и спальня, но обошлось без пострадавших.
Видео © Telegram / Аиашара
Напомним, что 19 декабря сам Адгур Харазия устроил стрельбу в здании парламента, в ходе которой был убит депутат Вахтанг Голандзия, а депутат Кан Кварчия был ранен. После инцидента Харазия пустился в бега. Парламент Абхазии уже решил его неприкосновенности, а Генпрокуратура возбудила дело об убийстве.
Telegram / Аиашара