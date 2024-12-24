В Абхазии обстреляли дом депутата, который убил коллегу и находится в бегах

В центре Сухума неизвестные обстреляли дом депутата парламента Абхазии Адгура Харазия. Об этом сообщает местный ресурс «Аиашара» со ссылкой на МВД республики. На кадрах в места видно, что несколько пуль пробили стёкла в окнах на первом и втором этажах трёхэтажного особняка. Под обстрелом оказалась кухня и спальня, но обошлось без пострадавших.