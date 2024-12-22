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Регион
22 декабря, 09:32

Прокуратура Абхазии завела дело на депутата Харазии, подозреваемого в убийстве

В Абхазии генпрокуратура завела уголовное дело против стрелявшего в парламенте Республики депутата Адгура Харазии. Как доложила пресс-служба ведомства, он подозревается в убийстве и покушении на убийство.

«Генеральной прокуратурой Республики Абхазия <...> возбуждено уголовное дело в отношении Харазия Адгура Рафетовича по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29 Уголовного кодекса республики Абхазия (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого Харазию.

Стала известна причина стрельбы в парламенте Абхазии
Стала известна причина стрельбы в парламенте Абхазии

Напомним, что Харазия устроил стрельбу в здании парламента и ранил двоих коллег. Причиной того, что депутат схватился за оружие, стал спор по запрету майнинга. В результате инцидента два человека получили ранения, один из пострадавших позднее погиб. Вскоре было принято решение лишить депутата неприкосновенности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Igor Strukov

Николай Рюмин
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