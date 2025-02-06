Новак: Россия выделила 100 млн рублей для поддержки бизнеса в Абхазии
Российский вице-премьер Александр Новак объявил о создании специального фонда для поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии. Анонс прозвучал после его встречи с абхазским политиком Бадрой Гунбой, который находится в Москве с официальным визитом.
«Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей», — подчеркнул Новак.
Инициатива о создании фонда принадлежит Гунбе, добавил вице-премьер. Он станет эффективным инструментом для обеспечения занятости населения и развития экономики Абхазии, уверен Новак. Иностранный гость в ответ высоко оценил поддержку России.
«Если была бы возможность реализовать такую программу поддержки малого и среднего предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии», — отметил Гунба.
Напомним, что 6 февраля государства также договорились пересмотреть инвестиционное соглашение, вызвавшее протесты в Абхазии. Кроме того, Россия направила более 340 миллионов рублей на выплату зарплат работникам бюджетной сферы республики.