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6 февраля, 19:58

Новак: Россия выделила 100 млн рублей для поддержки бизнеса в Абхазии

Российский вице-премьер Александр Новак объявил о создании специального фонда для поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии. Анонс прозвучал после его встречи с абхазским политиком Бадрой Гунбой, который находится в Москве с официальным визитом.

«Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей», — подчеркнул Новак.

Инициатива о создании фонда принадлежит Гунбе, добавил вице-премьер. Он станет эффективным инструментом для обеспечения занятости населения и развития экономики Абхазии, уверен Новак. Иностранный гость в ответ высоко оценил поддержку России.

«Если была бы возможность реализовать такую программу поддержки малого и среднего предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии», — отметил Гунба.

Эксперты ЭИСИ: избирателям Абхазии крайне важна поддержка России
Эксперты ЭИСИ: избирателям Абхазии крайне важна поддержка России

Напомним, что 6 февраля государства также договорились пересмотреть инвестиционное соглашение, вызвавшее протесты в Абхазии. Кроме того, Россия направила более 340 миллионов рублей на выплату зарплат работникам бюджетной сферы республики.

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kremlin.ru

Антон Голыбин
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