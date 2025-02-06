Новак: Россия выделила 100 млн рублей для поддержки бизнеса в Абхазии

Российский вице-премьер Александр Новак объявил о создании специального фонда для поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии. Анонс прозвучал после его встречи с абхазским политиком Бадрой Гунбой, который находится в Москве с официальным визитом.

«Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей», — подчеркнул Новак.

Инициатива о создании фонда принадлежит Гунбе, добавил вице-премьер. Он станет эффективным инструментом для обеспечения занятости населения и развития экономики Абхазии, уверен Новак. Иностранный гость в ответ высоко оценил поддержку России.