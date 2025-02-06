РФ перечислила Абхазии более 340 млн рублей на выплату зарплат бюджетникам

Вчера на встрече с главой Минфина России Антоном Силуановым исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поднял вопрос о деньгах на зарплаты абхазских бюджетников. Ему удалось добиться сохранения системы выплат. Уже сегодня более 340 миллионов рублей поступили на счета Минфина Абхазии, рассказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

«Сегодня из федерального бюджета в Абхазию поступили 343 миллиона рублей на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы — учителям, врачам, сотрудникам правоохранительных органов», — приводит пресс-служба Минэкономразвития его слова.

15 февраля в Абхазии состоятся выборы президента. Одним из кандидатов на пост главы государств является Бадра Гунба, который нацелен укрепить взаимоотношения между Москвой и Сухумом. Он уже провёл встречи с представителями министерств РФ: замминистра энергетики Евгением Грабчак, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и вице-премьером Александром Новаком.