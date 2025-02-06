Эксперты ЭИСИ: избирателям Абхазии крайне важна поддержка России

Россия пристально следит за предстоящими выборами президента Абхазии, поскольку республика наш союзник и сосед, отметил в начале выступления модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. Поэтому для нашей страны важно понимать, какие в республике происходят политические процессы, кого действительно готово поддержать местное население.

Безусловным лидером предвыборной гонки является Бадра Гунба*, продолжил дискуссию директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Согласно данным социолога, тема отношений с Россией стала одной из ключевых для всей предвыборной кампании.









«Безусловный лидер предвыборной гонки - это Бадра Гунба с результатом — 41%. Это подтверждается результатами фокус-групп. <...> “Россия его поддерживает, у него добрые отношения с Россией” – это прямые цитаты респондентов в ответ на наши вопросы. Адгур Ардзинба занимает второе место с результатом 33%. Далее идут: Роберт Аршба — 12%, Олег Барциц — 5%, Адгур Хурхумал — 2% против всех — 6%», – рассказал Виктор Потуремский.

Отдельно эксперт отметил, что сегодня в социальных сетях много спекулируют на тему проведения в республике социологических исследований – сравнение результатов опросов ВЦИОМ и ИНСОМАР. «Можно отслеживать тенденции, но не арифметику. ВЦИОМ выдал электоральный прогноз, а ИНСОМАР – текущий рейтинг», – подчеркнул Виктор Потуремский.

Абхазский народ доверяет Гунбе по трем причинам: его личностные качества, опыт, желание и возможности выстроить отношения с Россией принципиально нового, более высокого качества. Об этом заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

«Бадра Гунба обладает всеми качествами, необходимыми для руководителя страны. Открытый в общении с гражданами, компетентный, опытный, не замешан в политических интригах и провокациях, не связан с криминалом. Гунба – опытный и квалифицированный политик, обладающий качествами государственного деятеля, чиновника, ученого», – подчеркнул Владимир Шаповалов.

Он уверен: Гунба – управленец-стратег. Уже сейчас кандидат говорит о том, что важно перестроить кадровую политику. Во-первых, потому что необходим кадровый резерв. Во-вторых, наполняться он должен на конкурсной и конкурентной основе.

«Очевидно, что Гунба смотрит на передовой опыт, который демонстрирует Россия. Кадровая политика, которую основательно перезагрузил Президент Владимир Путин, практически полностью поменяла управленческий ландшафт в России. На ключевые руководящие должности приходят мотивированные, профессиональные, патриотичные, любящие Родину, служащие ей люди. <...> К тому же, Гунба является убежденным сторонником укрепления стратегического партнерства с Россией», – рассказал Владимир Шаповалов.

Об отношении к Бадре Гунба жителей самой республики рассказал депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Леонид Лакербая. По его мнению, Гунба – это тот человек, с именем которого в республике ассоциируются надежды.

Гунба — это тот человек, с именем которого ассоциируются надежды, считает Лакербая. Видео © ЭИСИ

«Бадра Гунба — это человек, в котором такой сплав хороших качеств, которые здесь у нас нужны для лидера. Это умение говорить с людьми на родном языке, умение слышать и слушать всех. Он действительно молодой государственный деятель, который прошёл большую школу», – уверен Леонид Лакербая.

Главная задача президента Абхазии — выстроить хорошие отношения с Москвой, отметил в своем выступлении журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич. Это является одной из тех причин, почему Россия поддерживает Гунбу.

Малькевич — о том, почему Россия поддерживает Бадру Гунбу. Видео © ЭИСИ

«Почему Россия поддерживает Бадру Гунбу? Он никогда ни словом, ни делом не выступал против России. Он всегда был ориентирован на сближение и укрепление отношений с нашей страной. <...> Я оперирую мнением местных людей, и вместе со своей съемочной группой увидел: большинство населения Абхазии поддерживает Бадру Гунбу», – рассказал Александр Малькевич.

В своей реплике эксперту, модератор круглого стола Павел Данилин отметил: именно с точки зрения выстраивания долгосрочных отношений Россия не доверяет Адгуру Ардзинбе. «При том, что он как и все кандидаты декларирует пророссийский настрой, реальные действия Ардзинбы и его команды говорят об обратном», – считает эксперт.

Действующая власть в Абхазии препятствует Гунбе как в работе, так и во время проведения избирательной кампании, отметил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Гунба является объединяющей фигурой. Но силы, которые хотят раскачать Абхазию не дремлют. Совещание по Сухумскому аэропорту, например. На него обратили внимание все абхазы — это турпоток, это важнейшая статья доходов. Так вот, пресс-служба правительства заявила, что Гунба не имел права якобы принимать участие в этом совещании по реконструкции аэропорта. Хотя он был тем самым человеком, который этот проект реализовывал», – рассказал Олег Матвейчев.

Депутат также отметил, что и.о. премьер-министра Республики Абхазия Валерий Бганба специально издал распоряжения о контроле бюджетных средств именно по тем направлениям, за которые отвечает Бадра Гунба, ведь это усложнит его работу. Но главным образом — это негативно повлияет на сам народ Абхазии: «Это абсолютно злонамеренные действия против собственных граждан». Теперь данные средства будут контролироваться непосредственно Бганбой.

«Следующий пункт, который я хотел бы отметить, это информационная, грязная кампания, которая осуществляется в отношении Гунбы через интернет. Прежде всего в Тик-Токе. В роликах пугают русскими, хотя русские – это самый большой друг Абхазии. Это при том, что Россия все время выступает за независимость Абхазии. Ключевой вопрос: кому это выгодно?», – задался вопросом Олег Матвейчев.

Продолжил дискуссию доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев, который рассказал о других кандидатах. Олег Барциц — известная фамилия, но его уровень поддержки остается низким, и это вызывает вопросы о его способности привлечь избирателей и обеспечить стабильное руководство. Роберт Аршба — также имеет низкий рейтинг.

«Если говорить о самой противоречивой фигуре – Адгуре Ардзинбе – силами его сторонников в ноябре 2024 года был совершен мятеж и свергнут действующий президент, при том, что ранее сам кандидат осуждал силовые методы. Этим объясняет нежелание Ардзинбы подписывать предложенное Бадрой Гунбой соглашение о ненасилии после выборов и признании их результатов», – рассказал Павел Селезнев.

Вместе с тем, финансирование кампании Ардзинбы частично поступает из Турции, отметил Селезнев. Он также напомнил, что Ардзинба учился в гюленовском колледже и сейчас нет никакой уверенности, как все это в дальнейшем скажется на отношениях России и Абхазии.

«Адгур Ардзинба пытается манипулятивно разыграть карту наследника Владислава Ардзинбы (первого президента Абхазии). Однако в нынешних условиях сравнивать эти две величины, прикрываться его именем, как минимум некорректно. <...> Важно отметить, что людей, которые привыкли приходить во власть с помощью государственного переворота, Россия не может и не будет поддерживать», – подчеркнул Павел Селезнев.

Слова эксперта поддержал модератор стола Павел Данилин: если раньше Россия могла смотреть на такие процессы «сквозь пальцы», то сегодня, тем более в условиях СВО, такого быть не может.

Абхазии необходимо выбрать такого лидера, который способен обеспечить конструктивный диалог и стабильное развитие региона, уверен политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов:

«Россия готова принять любой выбор абхазского народа. Мы уважаем наших партнеров, наших союзников. Вопреки всем, вопреки всему Россия признала суверенитет Абхазии в 2008 году. И Россия защитила посредством развёртывания полноразмерной военной базы. Но Россия не будет сотрудничать с криминальными элементами».

По словам эксперта, криминализация власти в республике может сказаться на туризме. Учитывая, что 96% туристов – граждане России, остальные 4% – Белоруссии, их отказ от посещения местных курортов может крахом для экономики Абхазии, одним из главных источников дохода которой остается туризм.

«Для успешного взаимодействия с Россией, Абхазии необходимо выбрать такого лидера, который способен обеспечить конструктивный диалог и стабильное развитие региона», – добавил Алексей Мартынов.

С запуском прямого авиасообщения может произойти кратное увеличение туристического потока в Абхазию из России, отметил в заключении круглого стола Павел Данилин. И Бадра Гунба делает всё для того, чтобы этот проект состоялся.

«Но есть те, кто ему мешает. Конечно же, если вдруг криминал придёт во власть, то отказ российских туристов от посещения местных курортов может стать просто крахом для экономики Абхазии. Туризм — это один из главных источников доходов для республики», – заключил Павел Данилин.