Памфилова разрешила открыть дополнительные участки в РФ при запросе ЦИК Абхазии

Граждане Абхазии просят открыть дополнительные участки для голосования на территории России, потому что сейчас заявлено только два к предстоящим абхазским выборам 15 февраля. Об этом заявила журналистам председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова и подчеркнула, что это возможно при получении соответствующего запроса со стороны ЦИК Абхазии.

«К нам поступает огромное количество обращений со стороны граждан Абхазии, которые по разным обстоятельствам находятся на территории России, живут в России, с озабоченностью, поскольку они узнали, что всего на территории России будут открыты, как прежде, всего два избирательных участка», — пояснила она.

Памфилова напомнила, что с каждым годом в Россию приезжает всё больше граждан Абхазии, поэтому было бы логичным открыть больше участков. Она подчеркнула, что теперь слово за властями республики, так как Москва, со своей стороны, готова оперативно открыть необходимое количество пунктов для голосования, чтобы обеспечить возможность всем желающим проголосовать.