Новак анонсировал пересмотр соглашения, которое вызвало протесты в Абхазии

России и Абхазии придётся пересмотреть инвестиционное соглашение, оно не может существовать в первоначальном варианте. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после переговоров с исполняющим обязанности президента Абхазии Бадрой Гунба.

«Мы вернёмся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон. <...> Соглашусь с вами, что в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано», — приводит слова Новака пресс-служба кабмина.

Проект пересмотрят, чтобы достичь компромисса между обеими сторонами. Будут учитываться различные мнения и опыт российского бизнеса. В экономику Абхазии в последние несколько лет удалось привлечь более 25 млрд рублей российских инвестиций.

Межправительственное инвестиционное соглашение между РФ и Абхазией предоставляло российским предпринимателям ощутимые преимущества, включая восьмилетнее освобождение от налогов и таможенных пошлин. Перед ратификацией данного договора в Абхазии начались протестные акции, которые завершились отставкой президента Аслана Бжании.