В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление, и это не предел
Синоптик Позднякова: В Москве зафиксирован суточный рекорд атмосферного давления
В пятницу в Москве зафиксировали рекорд суточного максимума атмосферного давления. Ртутные столбики поднимались до 774,5 миллиметра. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своём телеграм-канале.
В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Фото © Telegram / pozdnyakova_meteo
«В 9 утра 7 февраля атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, а это значит, что побит прежний суточный максимум давления, который принадлежал 2012 году», — написала синоптик, добавив, что давление будет повышаться.
Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году — 773,7 миллиметра ртутного столба.
Ранее Life.ru рассказывал, что подобные явления могут сильно повлиять на самочувствие некоторых жителей и гостей столицы. Сообщается, что в зоне риска окажутся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Life.ru