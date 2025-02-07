В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление, и это не предел

В пятницу в Москве зафиксировали рекорд суточного максимума атмосферного давления. Ртутные столбики поднимались до 774,5 миллиметра. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своём телеграм-канале.

В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Фото © Telegram / pozdnyakova_meteo

«В 9 утра 7 февраля атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, достигло 774,5 миллиметра ртутного столба, а это значит, что побит прежний суточный максимум давления, который принадлежал 2012 году», — написала синоптик, добавив, что давление будет повышаться.

Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году — 773,7 миллиметра ртутного столба.