Стало известно, кому из россиян стоит опасаться рекордно высокого давления 8 февраля

Россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети сильнее всех почувствуют на себе изменения в атмосферном давлении 8 февраля. Об этом заявил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Обычно, когда атмосферное давление высокое, организм сам старается его компенсировать и опустить. У гипертоников и гипотоников ситуация парадоксальная, организм реагирует неправильно: у людей с гипертонической болезнью давление может подняться ещё выше, у гипотоников, наоборот, резко упасть», — отметил медик в разговоре с «Москвой 24».

Также недомогание могут почувствовать люди с хронической усталостью. Они могут ощутить в этот день слабость, сонливость и снижение трудоспособности. Неустойчива к таким климатическим условиям и детская нервная система. Они могут быть излишне возбуждёнными или, наоборот, пассивными и сонными.

Пока давление не придёт в норму, врач посоветовал людям из групп риска больше отдыхать, а также стимулировать нервную систему кофеином.