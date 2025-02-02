Засухи, ураганы, смещение орбиты: Чем грозит Земле наступление холодного аналога Эль-Ниньо

Россиянам рассказали о природном явлении под названием Ла-Нинья, которое сейчас началось на Земле. По словам директора природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Романа Пукалова, оно наступает вслед за Эль-Ниньо и характеризуется снижением температуры воды в Тихом океане.

«Мальчик, по-испански Эль-Ниньо, «ушёл», вместо него «пришла» девочка — Ла-Нинья. Так называются природные явления с повышением и снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Они оказывают краткосрочное (от нескольких месяцев до года) воздействие на климат в разных уголках планеты», — пояснил эколог в беседе с RT.

Эти природные явления могут оказывать негативное воздействие на климат, вызывая засухи, ураганы, ливни, наводнения и прочее. Внешнее воздействие также усиливает солнечная активность, смещение орбиты Земли, увеличение парниковых газов от антропогенных источников, а также человеческое влияние. Всё это приводит к глобальному потеплению. По словам Пукалова, за последние 170 лет средняя температура на Земле увеличилась на 1,5 градуса, на полярных широтах ещё больше — до 3,5 градуса.

Эксперт добавил, что к этим изменениям надо готовиться. В первую очередь мониторить состояние домов, мостов, трубопроводов в зонах тающей вечной мерзлоты. Необходимо организовать искусственное орошение сельскохозяйственных полей на юге и адаптировать условия жизни человека к меняющемуся климату.