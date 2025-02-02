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2 февраля, 04:14

Редкое природное явление будет морозить Землю до апреля

Вильфанд сообщил о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо на Земле

Синоптиками зафиксировано редкое природное явление Ла-Нинья, которое является холодным аналогом недавнего Эль-Ниньо. Оно связано с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Ла-Нинья будет влиять на погоду во всём мире до середины весны, рассказал научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Где-то в марте-апреле оно начнёт переходить в нейтральную фазу», — пояснил метеоролог РИА «Новости».

Вильфанд отметил, что при Эль-Ниньо тепло устремляется из океана в атмосферу, а при Ла-Нинья — наоборот.

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Напомним, что летом прошлого года году Эль-Ниньо спровоцировал экстремальные температуры в различных уголках планеты. А в Кении явление вызвало проливные дожди, ставшие причиной смерти сотен человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vector Tradition

Антон Голыбин
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