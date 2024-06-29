Смертоносный Эль-Ниньо готовит Земле жгучий "сюрприз"

Аномальное явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу. Однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эль-Ниньо прекращает своё существование, осуществляется переход в нейтральную фазу… Дело в том, что последствия Эль-Ниньо, которое началось в мае 2023 года и длилось до апреля 2024-го, очень существенны, оно создало потрясающий эффект. Температура и Тихого океана, и Атлантического во внетропических зонах была максимальная за весь период наблюдения", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.

По словам синоптика, в настоящее время тепло на планете сохраняется не из-за Эль-Ниньо, а из-за его последствий. В умеренных широтах Северного и Южного полушарий зафиксирована повышенная температура. Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что июнь может стать одним из самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений. По его словам, этот феномен ещё довольно долго будет влиять на климат.