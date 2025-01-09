Сигнал из Тихого океана. Климатологи заметили тревожные изменения Изменение климата в последние десятилетия повлияло на циркуляцию огромных масс океанских вод, а теперь планета в ответ грозит усилить последствия глобального потепления. 8 января, 21:29 Учёных тревожит, что течения в Тихом океане ускоряются. Обложка © «Шедеврум»

Течения в Тихом океане ускоряются, пишет Journal of Geophysical Research: Oceans. Сообщается, что к такому выводу пришли климатологи из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Университета Майями по итогам обобщения данных за последние 30 лет.

Они рассказали, что усиление тихоокеанских ветров из-за глобального потепления повлияло на циркуляцию приповерхностных вод — сделало её более интенсивной. По опубликованным данным, это отчётливо видно вдоль линии экватора: там периодические течения в направлении с запада на восток усилились примерно на 20 процентов.

Стоит напомнить, что экваториальные воды Тихого океана в последние годы прославились феноменом под названием Эль-Ниньо: происходящим каждые несколько лет перемещением тёплых вод с запада на восток, то есть со стороны Евразии к американским континентам. Из-за него в Перу и Чили происходят мощные ливни, а некоторых регионах США, наоборот, начинаются засухи. То есть последствия этого явления ощущаются в межконтинентальных масштабах. «Эль-Ниньо» по-испански значит «малыш», так в испаноязычном христианском мире называют младенца Иисуса. Климатический феномен так назвали, потому что чаще всего он происходит под Рождество.

Так вот, учёные выразили опасение, что усиление экваториального течения приведёт и к более интенсивным Эль-Ниньо. Они подчеркнули, что обращает на себя внимание и так называемый экваториальный термоклин — самый чувствительный к изменениям верхний слой воды, в котором при потеплении или похолодании происходит наиболее резкий температурный скачок. По словам климатологов, он стал гораздо острее реагировать на перемены в атмосфере.

Кроме того, выяснилось, что усиливаются и перпендикулярные экватору океанские течения, идущие в направлениях обоих полюсов. За последние три десятилетия они стали на 20–60 процентов интенсивнее. По словам исследователей, эта информация очень важна для стран обеих Америк, где погода сильно зависит от «поведения» экваториальных вод Тихого океана.

Авторы Адель Романенкова