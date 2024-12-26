Два шага до катастрофы. Какую планетарную границу нарушило человечество и что теперь будет По словам учёных, осталось совсем немного до того момента, когда планета окажется уже не способна поддерживать комфортную для жизни среду. 25 декабря, 21:29 Учёные назвали седьмую нарушенную человечеством «планетарную границу». Фото: © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

На Земле, возможно, нарушена уже седьмая «планетарная граница», заявили в Потсдамском институте изучения климатических изменений. Учёные объяснили, что речь идёт об одном из ключевых условий нормального функционирования экосистемы. Исследователи называют их критериями «состояния здоровья» планеты. Их отслеживанием занимается так называемая специальная наука о планетарных границах.

Всего этих границ девять, и исследователи заверили, что шесть из них уже нарушены совершенно точно. Среди них — общее изменение климата, снижение биоразнообразия, воздействие на почву из-за её использования в сельском хозяйстве, истощение запасов пресной воды.

Кроме того, человеческая цивилизация повлияла на биогеохимические процессы в атмосфере. К примеру, нарушилась глобальная циркуляция азота: под действием антропогенных загрязнений в воздухе запускаются химические реакции с образованием азотной и азотистой кислоты, которая периодически выпадает кислотными дождями и таким образом оседает в почве.

Ещё одним «симптомом болезни» планеты учёные считают то, что они называют появлением «новых сущностей». Под этим они подразумевают, по сути, всё то, чего до XX века на Земле не было: это и нынешнее глобальное пластиковое засилье, и прочие синтетические материалы, и разнообразные ядовитые или радиоактивные вещества, и генно-модифицированные организмы.

На этот раз, по словам исследователей, мы как минимум приблизились вплотную к седьмой границе — критическому закислению Мирового океана. Оно происходит из-за того, что океан героически вбирает в себя огромные массы выбрасываемого нами углекислого газа и тем самым спасает человечество от настоящего бедствия или, вернее, оттягивает момент его наступления.

Но он не сможет делать это вечно и уже сейчас страдает от последствий своего мужественного поступка: более кислая вода быстрее растворяет разнообразные карбонаты кальция, из которых множество морских обитателей строят для себя защитные панцири. В результате они становятся более уязвимыми, а от этого нарушается общая пищевая цепь во всём океане. Более того, во всё более окисляющейся воде морские хищники хуже чувствуют запах своей жертвы, а рыбы хуже ориентируются в пространстве. Интересно, что сильнее всего закисляются полярные океаны — Северный Ледовитый и Южный.

Исследователи подчеркнули, что остаётся лишь две планетарные границы, то есть два показателя, которые пока что не нарушены полностью. Во-первых, это истощение озонового слоя Земли: в последнее время ситуация с ним стабилизировалась. И во-вторых, концентрация вредных аэрозолей в воздухе: если верить учёным, в этом смысле на планете даже стало чуть лучше. Тем не менее совершенно очевидно, что человечество буквально стоит на этих границах.

Авторы Адель Романенкова