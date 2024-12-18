Внутри что-то меняется. Учёные сообщили о деформации ядра Земли После сравнения проникающих глубоко в недра планеты волн землетрясений исследователи пришли к неожиданному выводу. 17 декабря, 21:23 Учёные сообщили о деформации ядра Земли. Фото: © Шедеврум

На этом изображении показано, как сквозь планету проходят сейсмические волны во время землетрясения. Через вещество разной плотности они идут с разной скоростью. Именно благодаря этому геологам удалось составить общее представление о внутреннем строении Земли, так же они отслеживают происходящие в ней процессы.

Прохождение сейсмических волн сквозь недра Земли. Фото © giphy

По всем собранным данным выходит, что в самом центре нашей планеты находится твёрдое ядро размером примерно с Плутон: около 2400 километров в диаметре. Оно окружено слоем толщиной примерно 2250 километров — внешним жидким ядром. Именно в нём от постоянного перемешивания вещества идёт электрический ток и вырабатывается мощное магнитное поле, которое окружает всю планету невидимым щитом — укрывает нас от космической радиации.

Внутренняя твёрдая планетная сердцевина не является идеально ровным «бильярдным шаром» — на ней есть некие выпуклости, это тоже понятно по распространению волн. Так вот, по этим особенностям удаётся проследить, как движется ядро. Оно, разумеется, вращается вместе со всей планетой, но, как выяснилось, отнюдь не синхронно с ней: у него свой темп.

Несколько лет назад геологи обнаружили совершенно удивительную манеру вращения земного ядра: оказалось, что оно сначала движется быстрее всего остального, затем замедляется, в какой-то момент полностью останавливается, а потом начинает раскручиваться в обратном направлении. Этот цикл, по подсчётам, повторяется примерно каждые 70 лет. По словам учёных, сейчас ядро движется «против течения» остальной планеты, то есть по часовой стрелке, а в 2040-х годах снова развернётся и начнёт вращаться против часовой, как вся Земля.

Так вот, теперь выясняются ещё более любопытные подробности. Недавно геолог из Университета Южной Калифорнии Джон Видейл на заседании Американского геофизического союза поведал следующее: он и его коллеги в течение многих лет целенаправленно сравнивали данные от двух сейсмостанций в те моменты, когда земное ядро, по их подсчётам, должно было по мере своего вращения оказываться в одном и том же положении. То есть зафиксировали волны в какой-то момент, потом «подождали», пока ядро совершит очередной полный оборот, и снова записали, как проходят внутренние колебания.

Обнаружилась интересная вещь: то в каком-то определённом месте волны явно проходят через каменное внутреннее ядро, то в том же самом месте они оказываются в жидкой среде его окружающей, внешней части. Получается, там, где ожидали застать камень, встретили жидкость, или наоборот.

Геолог предполагает, что твёрдое ядро по мере своего вращения немного изменяет форму, оно деформируется. По его мнению, это может происходить под действием притяжения мантии планеты либо под влиянием жидкого ядра. А есть и не менее интересная альтернативная версия: ядро не меняет форму, а просто местами как бы его поверхность приподнимается и опускается потому, что по мере его постепенного охлаждения из него могут выходить массы вещества. Не исключают, что работают оба эти процесса.

Авторы Адель Романенкова