Предупреждение вулкана. Стало известно о загадочном сигнале за минуты до извержения Хунга-Тонга Учёные просмотрели данные сейсмических станций и обнаружили, что из глубин Тихого океана что-то «послышалось» за четверть часа до знаменитого события, которое было видно даже из космоса. 23 ноября, 21:25 Огромный подводный вулкан расположился в районе маленьких полинезийских островков Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай. Обложка © Wikipedia / Damien Grouille

Некоторые жители Канады рассказывали, что часов в пять или шесть утра 15 января 2022 года они проснулись от грохота, а потом увидели в Интернете предупреждение от правительства о возможном цунами. Такое же сообщение выпустили для жителей Аляски.

Как выяснилось, даже до самого верха Северной Америки дошло «эхо» того, что произошло посреди южной части Тихого океана: извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое оказалось крупнейшим за всю историю. Его мощность оценили в 61 мегатонну в тротиловом эквиваленте. Это на порядок больше мощности взрывов атомных бомб. Шлейф поднялся на высоту без малого 60 километров, то есть достиг стратосферы и даже мезосферы, в которой сгорают метеориты.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января 2022 года. Видео © Wikipedia / Японское метеорологическое агентство

Огромный подводный вулкан расположился в районе маленьких полинезийских островков Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай. Кстати, ранее он после очередного извержения создал насыпь, которая поднялась над поверхностью и на несколько лет соединила эти два острова перешейком, но после события 2022 года там всё обрушилось вниз — и теперь между ними снова вода. Как объясняют вулканологи, это тот редкий случай, когда во время особо мощного извержения в опустевший магматический резервуар вулкана оседает земля — и вулканическая кальдера обрушивается.

Острова Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай до и после извержения 2022 года. Фото © geoscienceletters

По словам учёных, это было в основном «паровое» извержение: вода просочилась под океаническую кору, там встретилась с раскалённой магмой, немедленно испарилась — и этот пар начал давить снизу. Исследователи сравнивают произошедшее в итоге извержение со взрывом гигантской пароварки.

После этого события появились в том числе сообщения о том, что что-то «было слышно» незадолго до момента извержения. Недавно сейсмологи решили это проверить: они просмотрели данные за 15 января 2022 года с сейсмических станций на островах Фиджи и Футуна.

Оказалось, что действительно ровно за 15 минут до начала извержения от вулкана пошли так называемые волны Рэлея — акустические волны, которые распространяются непосредственно под твёрдой поверхностью параллельно ей. По словам учёных, зафиксированная станциями амплитуда этих волн была такая, какая бывает при землетрясении магнитудой 4,9. И это при том, что станции находятся более чем в 750 километрах от вулкана. Подозревают, что это был тот момент, когда океаническая кора треснула — и через эту трещину начала стекать вода. Вулканологи намерены продолжить «отматывать назад» записи о том, что происходит перед крупными извержениями, чтобы в будущем распознавать «незаметные» предвестники очень опасных событий.

Авторы Адель Романенкова