Взрывная атмосфера. Что за «бомба» нависла над западом США В Калифорнии и Орегоне ожидают ливни и ветер с порывами до 30 с лишним метров в секунду. Есть риск наводнений. 20 ноября, 14:49 На западный берег США надвигается «циклон-бомба». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / solarseven

Это текущая ситуация в атмосфере над США, по данным американского погодного сервиса WeatherNation. С левой стороны над штатами Вашингтон, Орегон и Калифорния легко заметить накопившееся в воздухе напряжение. Синоптики пишут, что там движется интенсивный «бомбический» циклон.

В зарубежной метеорологии для такого явления есть специальный термин — «бомбогенез». Это означает очень стремительный процесс образования и усиления циклона, который обрушивает на поверхность огромные массы воды и приносит штормовые ветры.

Циклоны над США 20 ноября 2024 года. Фото © weathernationtv.com

Такой циклон отличается от тропических: во-первых, он чаще всего зарождается не в тропиках, а в средних широтах, а во-вторых, у него другой механизм возникновения. Тропический шторм развивается при поднятии в воздух испаряющейся с поверхности океана влаги. «Циклон-бомба» — результат встречи тёплых и холодных воздушных масс. В течение 24 часов после этого формируется атмосферный вихрь очень влажного воздуха. Внутри такого циклона особенно сильно и резко падает давление: на десятки миллиметров ртутного столба.

Нынешняя «бомба», по прогнозам, вызовет понижение на 37–45 миллиметров ртутного столба. Ливни и порывистые ветры обещают в первую очередь на севере и западе Калифорнии. Особенную тревогу вызывают окрестности залива Сан-Франциско — там не исключают наводнения. Местных жителей призвали быть готовыми уезжать сразу после получения предупреждения — и они сталкиваются с такой ситуацией уже не впервые: этот регион США в последние годы часто оказывается под таким погодным ударом. К примеру, в 2021 году такой циклон поднял в заливе 18-метровые волны.

Циклон над США, за которым тянется атмосферная река. Фото © weather.gov

Синоптики рассчитали примерную картину дальнейшего развития циклона и обнаружили, что после атмосферной «бомбы» над западом США образуется атмосферная река — тоже очень интересное явление, которое наблюдают со спутников. Для его изучения даже создали специальные обсерватории. По этим узким воздушным «каналам» перетекает в несколько раз больше воды, чем, к примеру, в реке Миссисипи. Они протягиваются на сотни километров по направлению из тропиков к более высоким широтам и вызывают экстремальные ливни или снегопады.

И это тоже постоянная проблема на Западном Побережье Соединённых Штатов. В Калифорнии атмосферная река встречает на своём пути горные хребты, вынуждена приподниматься над ними, а на большей высоте её влага охлаждается, конденсируется и выпадает дождями и снегами. Так происходит по нескольку раз в год и приносит до половины всего годового объёма осадков.

Авторы Адель Романенкова