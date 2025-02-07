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7 февраля, 04:30

По кому рекордный рост атмосферного давления в Москве ударит сильнее всего? Мнение врача

Врач Уланкина: Предстоящий скачок атмосферного давления опасен для сердечников

В ближайшие дни москвичи столкнутся с высоким атмосферным давлением, которое поднимется до рекордных 777 миллиметров ртутного столба уже в эти выходные. Подобные явления могут сильно повлиять на самочувствие некоторых жителей и гостей столицы, предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. В комментарии для Life.ru медик подчеркнула, что в зоне риска окажутся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Гипертоники могут отмечать ещё большее повышение артериального давления. Из-за усиления нагрузки на сердечную мышцу и снижения частоты сердечных сокращений повышается вероятность сердечно-сосудистых осложнений. У гипотоников, наоборот, возможны слабость, головокружение, сонливость. На фоне повышенного давления изменяется вязкость крови, а значит, увеличивается риск тромбообразования. Пациенты, страдающие мигренями, могут ощущать усиление головных болей из-за изменений в тонусе сосудов мозга», — пояснила специалист.

Врач дала рекомендации, как минимизировать воздействие высокого давления на организм. В первую очередь необходимо уделить особое внимание гигиене сна, так как полноценный отдых помогает организму легче адаптироваться к изменениям окружающей среды. По словам Уланкиной, важно стараться каждый день ложиться спать в одно и то же время, отводя на сон не менее семи часов. В комнате при этом должно быть темно и прохладно. Не стоит забывать и о пользе физической активности, однако она должна быть умеренной. Перегружать себя не стоит, а лучше сделать выбор в пользу лёгких прогулок.

«Рацион должен включать достаточное количество калия и магния — эти нутриенты помогают поддерживать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы. Полезно добавлять в рацион больше овощей, орехов, бананов, злаков. Употребление соли лучше снизить: она задерживает жидкость в организме и способствует повышению артериального давления», — добавила эксперт.

Ещё во время повышения атмосферного давления важно пить достаточно жидкости, отдавая предпочтение травяным чаям, компотам и морсам. От алкоголя и газированных напитков лучше отказаться — они могут провоцировать обезвоживание. При первых же признаках недомогания врач советует немедленно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

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Напомним, что предстоящий скачок давления станет рекордным за всё время метеонаблюдений в Москве, которые ведутся с 1879 года. Всё дело в антициклоне — скоро он распространит своё влияние на запад и застынет над европейской частью России.

Обложка ©

Freepik / freepik

Андрей Горяничев
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