Рекордно высокое атмосферное давление в Москве за всю историю: Как выжить 7, 8 и 9 февраля
8 и 9 февраля 2025 года на Москву обрушится рекордно высокое давление. Это будет 791 мм ртутного столба, столь сильный натиск атмосферы мы не переживали даже в 2012 году. Life.ru рассказывает, как подготовиться к такому «прессингу».
С пятницы, 7 февраля 2025 года, начинается период повышенного давления. Пару дней назад нас предупреждали, что с 7-го по 9-е число месяца мы переживём где-то 777 мм ртутного столба, теперь речь уже о 790. Атмосфера придавит нас с рекордной силой. Последний раз рекорд высокого атмосферного давления был зафиксирован в 2012 году, но на выходных 8 и 9 февраля 2025 года оно будет выше. Расскажем в материале, как пережить этот опасный период и насколько этот показатель на выходных будет отличаться от нормы.
Самое высокое атмосферное давление за всю историю наблюдений
Выходные 8 и 9 февраля отмечены периодом рекордно высокого атмосферного давления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Matevosyan
В пятницу, 7 февраля, нас ожидает не только начало выходных, но и два дня рекордно высокого атмосферного давления. Таких значений барометр не показывал с 2012 года. И тогда ртутный столб остановился на отметке 773 миллиметра. Это на 18 мм меньше, чем прогнозируют на утро субботы, 8 февраля.
Распишем подробно, какого конкретно давления стоит ожидать на выходных. Ртутный столб ночью 7 февраля поднимется до 785 мм, утром — до 787, днём будет уже 789, а вечером 790.
Ночью 8 февраля синоптики предсказывают страшную цифру: 791 мм ртутного столба, утром атмосферное давление будет такое же. Днём оно снизится до 790, вечером будет уже 789. Таким образом, мы можем заметить, что своего пика погодная аномалия достигнет в ночь с пятницы на субботу, а потом ситуация уже выровняется.
Ночью и утром воскресенья, 9 февраля, ртутный столб покажет 788 мм, днём 786, а вечером атмосферное давление в Москве обещают 784 мм.
На что влияет атмосферное давление
Атмосферное давление — это то, с какой силой воздух давит на поверхность земли и всё, что на ней находится. Фото © Shutterstock / FOTODOM / daniilphotos
Нормальное атмосферное давление в Московском регионе равно 748 мм ртутного столба, такая же норма характерна для Рязани. В субботу данный показатель будет на 43 мм выше, чем нужно. Для Сургута нормой будет 756 мм, для Махачкалы — 757 мм, для Владивостока и Санкт-Петербурга — 758 мм. В Питере и Приморье ртутный столб тоже будет шалить: 7 февраля по Ленинградской области могут замерить 784 мм, а во Владивостоке будет даже ниже нормы, около 740.
Атмосферное давление — это, грубо говоря, то, с какой силой воздух в атмосфере Земли давит на земную поверхность и все предметы, находящиеся на ней, включая нас. Если углубляться в физику, то давление — это отношение веса столба воздуха к площади его поперечного сечения. Кровяное давление похоже на эту историю и тоже измеряется в миллиметрах ртутного столба, но внутри нашего организма мы измеряем не давление воздуха, а давление жидкости в артериях. Самая «мякотка» начинается, когда высокое атмосферное давление встречается с высоким артериальным давлением. В таком случае у человека может случиться гипертонический криз. Если он ещё и осложнённый, то нашему герою прямая дорога в реанимацию.
На технику, как вы, наверное, догадались, высокое атмосферное давление тоже влияет. В особенности если девайсы работают на большой высоте. Например, на компрессоры. КПД этой машины снижается, когда понижается давление. Но на обычные двигатели внутреннего сгорания в машинах атмосферное давление тоже влияет: изменение давления может привести даже к поломке двигателя.
Несколько дней рекордно высокого атмосферного давления: почему это опасно
Три дня максимально высокого атмосферного давления подряд — это правда опасно. Фото © Freepik
Помимо того что прогнозируемое высокое атмосферное давление — исторический максимум, который за всё время наблюдения ещё не случался, так ещё синоптики предупреждают, что на такой планке оно может сохраняться несколько дней подряд. Что это значит и какие опасности несёт?
Высокое атмосферное давление, которое сохраняется в течение нескольких дней, может иметь ряд негативных последствий для здоровья человека. Атмосферное давление влияет на уровень кислорода в организме, а повышенный показатель в силах вызывать различные физиологические реакции.
Чем опасно высокое атмосферное давление, сохраняющееся продолжительное время? Оно может привести к ухудшению циркуляции крови, а также спровоцировать сужение сосудов, что негативно сказывается на кровообращении. Также высокое атмосферное давление, которое, по прогнозам синоптиков, будет в Москве 7, 8 и 9 февраля, может привести к головным болям, ощущению тяжести и даже к мигрени у метеочувствительных людей. У больных гипертонией повышенное атмосферное давление может усугубить их состояние, вызывая обострение симптомов и даже повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Также не стоит забывать, что высокое атмосферное давление влияет и на психику человека. Не исключено, что в пике на этих выходных люди будут испытывать повышенную раздражительность и чувство тревоги. Это может быть связано с тем, что организм пытается адаптироваться к изменениям внешней среды, что приводит к утомляемости и снижению уровня энергии.
В Москве рекордно высокое атмосферное давление: кто в зоне риска
В зоне риска на период рекордно высокого атмосферного давления несколько категорий людей. Фото © Freepik
В зоне риска испытать на себе все негативные последствия настолько повышенного атмосферного давления находится несколько групп людей. Во-первых, это лица с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как им может быть сложнее адаптироваться к изменениям в давлении. Во-вторых, пожилые люди, чья сердечно-сосудистая система может быть более уязвимой. Также в группу риска входят метеочувствительные люди и те, кто страдает от постоянной тревожности или депрессии, поскольку они могут остро реагировать на изменения в окружающей среде.
Но не забывайте, что реакция на повышенное атмосферное давление индивидуальна и может значительно варьироваться от человека к человеку. Для уменьшения негативного воздействия рекордно высокого атмосферного давления, которое будет в Москве с 7 по 9 февраля, важно следить за своим состоянием и при необходимости обратиться к врачу.
Что делать, чтобы пережить период повышенного давления?
Чтобы пережить период рекордно высокого атмосферного давления, следуйте этим простым правилам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity
Пережить период повышенного атмосферного давления в Москве можно, следуя нескольким простым, но эффективным рекомендациям.
- Избегайте интенсивных тренировок, отдавайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе.
- Пейте больше воды, чтобы улучшить кровообращение и выведение токсинов.
- Как и во время магнитных бурь, сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами и клетчаткой, поможет поддержать организм. Ограничьте потребление соли и жирной пищи.
- Старайтесь высыпаться, так как сон помогает организму восстанавливаться.
- Избегайте перегревов и переохлаждений, поддерживайте комфортную температуру тела.
- Также внимательно контролируйте артериальное давление. Если с ним у вас есть проблемы, принимайте назначенные врачом лекарства. Если таких нет, но чувствуете себя плохо — обратитесь за помощью к доктору напрямую.
Таким образом, ночью и утром субботы, 8 февраля, нас настигнет рекордно высокое атмосферное давление в размере 791 миллиметра ртутного столба, что превышает норму на 43 деления барометра. Такого не было ещё никогда. Чтобы пережить этот тяжёлый период, избегайте интенсивных спортивных тренировок, больше гуляйте, питайтесь сбалансированно, высыпайтесь и контролируйте кровяное давление. Всё будет хорошо. Ранее Life.ru публиковал новость о трёх семёрках атмосферного давления, но даже эти данные уже неточны, как это обычно и бывает с прогнозами погоды.
«Шедеврум»