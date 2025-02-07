Рекордно высокое атмосферное давление в Москве за всю историю: Как выжить 7, 8 и 9 февраля

С пятницы, 7 февраля 2025 года, начинается период повышенного давления. Пару дней назад нас предупреждали, что с 7-го по 9-е число месяца мы переживём где-то 777 мм ртутного столба, теперь речь уже о 790. Атмосфера придавит нас с рекордной силой. Последний раз рекорд высокого атмосферного давления был зафиксирован в 2012 году, но на выходных 8 и 9 февраля 2025 года оно будет выше. Расскажем в материале, как пережить этот опасный период и насколько этот показатель на выходных будет отличаться от нормы.

Самое высокое атмосферное давление за всю историю наблюдений

Выходные 8 и 9 февраля отмечены периодом рекордно высокого атмосферного давления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Matevosyan

В пятницу, 7 февраля, нас ожидает не только начало выходных, но и два дня рекордно высокого атмосферного давления. Таких значений барометр не показывал с 2012 года. И тогда ртутный столб остановился на отметке 773 миллиметра. Это на 18 мм меньше, чем прогнозируют на утро субботы, 8 февраля.

Распишем подробно, какого конкретно давления стоит ожидать на выходных. Ртутный столб ночью 7 февраля поднимется до 785 мм, утром — до 787, днём будет уже 789, а вечером 790.

Ночью 8 февраля синоптики предсказывают страшную цифру: 791 мм ртутного столба, утром атмосферное давление будет такое же. Днём оно снизится до 790, вечером будет уже 789. Таким образом, мы можем заметить, что своего пика погодная аномалия достигнет в ночь с пятницы на субботу, а потом ситуация уже выровняется.

Ночью и утром воскресенья, 9 февраля, ртутный столб покажет 788 мм, днём 786, а вечером атмосферное давление в Москве обещают 784 мм.

На что влияет атмосферное давление

Атмосферное давление — это то, с какой силой воздух давит на поверхность земли и всё, что на ней находится. Фото © Shutterstock / FOTODOM / daniilphotos

Нормальное атмосферное давление в Московском регионе равно 748 мм ртутного столба, такая же норма характерна для Рязани. В субботу данный показатель будет на 43 мм выше, чем нужно. Для Сургута нормой будет 756 мм, для Махачкалы — 757 мм, для Владивостока и Санкт-Петербурга — 758 мм. В Питере и Приморье ртутный столб тоже будет шалить: 7 февраля по Ленинградской области могут замерить 784 мм, а во Владивостоке будет даже ниже нормы, около 740.

Атмосферное давление — это, грубо говоря, то, с какой силой воздух в атмосфере Земли давит на земную поверхность и все предметы, находящиеся на ней, включая нас. Если углубляться в физику, то давление — это отношение веса столба воздуха к площади его поперечного сечения. Кровяное давление похоже на эту историю и тоже измеряется в миллиметрах ртутного столба, но внутри нашего организма мы измеряем не давление воздуха, а давление жидкости в артериях. Самая «мякотка» начинается, когда высокое атмосферное давление встречается с высоким артериальным давлением. В таком случае у человека может случиться гипертонический криз. Если он ещё и осложнённый, то нашему герою прямая дорога в реанимацию.

На технику, как вы, наверное, догадались, высокое атмосферное давление тоже влияет. В особенности если девайсы работают на большой высоте. Например, на компрессоры. КПД этой машины снижается, когда понижается давление. Но на обычные двигатели внутреннего сгорания в машинах атмосферное давление тоже влияет: изменение давления может привести даже к поломке двигателя.

Несколько дней рекордно высокого атмосферного давления: почему это опасно

Три дня максимально высокого атмосферного давления подряд — это правда опасно. Фото © Freepik

Помимо того что прогнозируемое высокое атмосферное давление — исторический максимум, который за всё время наблюдения ещё не случался, так ещё синоптики предупреждают, что на такой планке оно может сохраняться несколько дней подряд. Что это значит и какие опасности несёт?

Высокое атмосферное давление, которое сохраняется в течение нескольких дней, может иметь ряд негативных последствий для здоровья человека. Атмосферное давление влияет на уровень кислорода в организме, а повышенный показатель в силах вызывать различные физиологические реакции.

Чем опасно высокое атмосферное давление, сохраняющееся продолжительное время? Оно может привести к ухудшению циркуляции крови, а также спровоцировать сужение сосудов, что негативно сказывается на кровообращении. Также высокое атмосферное давление, которое, по прогнозам синоптиков, будет в Москве 7, 8 и 9 февраля, может привести к головным болям, ощущению тяжести и даже к мигрени у метеочувствительных людей. У больных гипертонией повышенное атмосферное давление может усугубить их состояние, вызывая обострение симптомов и даже повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также не стоит забывать, что высокое атмосферное давление влияет и на психику человека. Не исключено, что в пике на этих выходных люди будут испытывать повышенную раздражительность и чувство тревоги. Это может быть связано с тем, что организм пытается адаптироваться к изменениям внешней среды, что приводит к утомляемости и снижению уровня энергии.

В Москве рекордно высокое атмосферное давление: кто в зоне риска

В зоне риска на период рекордно высокого атмосферного давления несколько категорий людей. Фото © Freepik

В зоне риска испытать на себе все негативные последствия настолько повышенного атмосферного давления находится несколько групп людей. Во-первых, это лица с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как им может быть сложнее адаптироваться к изменениям в давлении. Во-вторых, пожилые люди, чья сердечно-сосудистая система может быть более уязвимой. Также в группу риска входят метеочувствительные люди и те, кто страдает от постоянной тревожности или депрессии, поскольку они могут остро реагировать на изменения в окружающей среде.

Но не забывайте, что реакция на повышенное атмосферное давление индивидуальна и может значительно варьироваться от человека к человеку. Для уменьшения негативного воздействия рекордно высокого атмосферного давления, которое будет в Москве с 7 по 9 февраля, важно следить за своим состоянием и при необходимости обратиться к врачу.

Что делать, чтобы пережить период повышенного давления?

Чтобы пережить период рекордно высокого атмосферного давления, следуйте этим простым правилам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Пережить период повышенного атмосферного давления в Москве можно, следуя нескольким простым, но эффективным рекомендациям.

Избегайте интенсивных тренировок, отдавайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Пейте больше воды, чтобы улучшить кровообращение и выведение токсинов. Как и во время магнитных бурь, сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами и клетчаткой, поможет поддержать организм. Ограничьте потребление соли и жирной пищи. Старайтесь высыпаться, так как сон помогает организму восстанавливаться. Избегайте перегревов и переохлаждений, поддерживайте комфортную температуру тела. Также внимательно контролируйте артериальное давление. Если с ним у вас есть проблемы, принимайте назначенные врачом лекарства. Если таких нет, но чувствуете себя плохо — обратитесь за помощью к доктору напрямую.