На Землю обрушится магнитная буря из-за роста активности Солнца
Учёный Богачёв предупредил о росте активности Солнца
Россиян предупредил о серии новых вспышек на Солнце во второй половине недели. Однако на этот раз они будут средней мощности, заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
«Мы на самом деле о вспышках M оповещений не даём, потому что это средний класс, и таких событий только за прошлый год было около 500 штук», — отметил учёный в беседе с RT.
Однако на данный момент специалисты фиксируют рост активности Солнца. В связи с чем на неделе не исключены геомагнитные бури. Особенно если вспышки класса М поменяются на более высокий класс Х.
Напомним, в понедельник, 3 февраля, на Солнце зафиксировали сразу семь мощных вспышек. Активные центры выброса плазмы находятся прямо напротив Земли, в области максимального воздействия на планету. В частности, 8 февраля москвичей ждёт рекордно высокое атмосферное давление. В связи с чем у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической усталостью и у детей может наблюдаться ухудшение самочувствия.