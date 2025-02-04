На Землю обрушится магнитная буря из-за роста активности Солнца

Россиян предупредил о серии новых вспышек на Солнце во второй половине недели. Однако на этот раз они будут средней мощности, заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«Мы на самом деле о вспышках M оповещений не даём, потому что это средний класс, и таких событий только за прошлый год было около 500 штук», — отметил учёный в беседе с RT.