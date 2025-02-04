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4 февраля, 20:06

На Землю обрушится магнитная буря из-за роста активности Солнца

Учёный Богачёв предупредил о росте активности Солнца

Россиян предупредил о серии новых вспышек на Солнце во второй половине недели. Однако на этот раз они будут средней мощности, заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«Мы на самом деле о вспышках M оповещений не даём, потому что это средний класс, и таких событий только за прошлый год было около 500 штук», — отметил учёный в беседе с RT.

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Однако на данный момент специалисты фиксируют рост активности Солнца. В связи с чем на неделе не исключены геомагнитные бури. Особенно если вспышки класса М поменяются на более высокий класс Х.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, на Солнце зафиксировали сразу семь мощных вспышек. Активные центры выброса плазмы находятся прямо напротив Земли, в области максимального воздействия на планету. В частности, 8 февраля москвичей ждёт рекордно высокое атмосферное давление. В связи с чем у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической усталостью и у детей может наблюдаться ухудшение самочувствия.

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Freepik

Алёна Зиновьева
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