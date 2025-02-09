Врач назвала особо опасные виды алкоголя, которые вызывают галлюцинации и судороги
Врач Майорова: Анисовые коктейли могут вызывать галлюцинации
Врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова предупредила россиян об опасности анисовых алкогольных коктейлей. Некоторые компоненты, входящие в их состав, могут негативно влиять на психику, вызывая галлюцинации и судороги.
«Например, абсент известен своими потенциальными побочными эффектами, такими как галлюцинации и судороги, что связано с содержанием туйона — вещества, содержащегося в полыни», — объяснила доктор в беседе с «Газетой.Ru».
Также эти напитки, как правило, очень крепкие. Например, абсент или анисовая водка имеют крепость до 90%. Это может привести к быстрому опьянению, что увеличивает риск отравления, особенно при смешивании с другим алкоголем, предупредила врач. Кроме того, анис является аллергеном. У людей, чувствительных к этом растению, могут быть кожные высыпания и другие более серьёзные последствия, вплоть до анафилаксии.
Стоит помнить, что любой алкоголь разрушает клетки мозга, ухудшая умственные способности. При злоупотреблении спиртными напитками может развиться цирроз печени. Эта болезнь не поддаётся лечению и может привести к отказу жизненно важного органа и смерти.