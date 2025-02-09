Врач назвала особо опасные виды алкоголя, которые вызывают галлюцинации и судороги

Также эти напитки, как правило, очень крепкие. Например, абсент или анисовая водка имеют крепость до 90%. Это может привести к быстрому опьянению, что увеличивает риск отравления, особенно при смешивании с другим алкоголем, предупредила врач. Кроме того, анис является аллергеном. У людей, чувствительных к этом растению, могут быть кожные высыпания и другие более серьёзные последствия, вплоть до анафилаксии.