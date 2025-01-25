Цирроз не лечится: Нарколог объяснил, как алкоголь разрушает печень

Возможности печени по восстановлению далеко не безграничны. К примеру, даже после разового употребления алкоголя органу требуется минимум две недели, чтобы прийти в норму, однако полное восстановление занимает все пять недель. Об этом предупредил психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.

«Когда человек уходит в запой, повреждения печени намного сильнее, поэтому процесс восстановления может длиться год или даже дольше. При этом часто необходим медикаментозный курс и строгая диета», — подчеркнул он в интервью РИАМО.

Однако в ряде случаев алкоголизм приводит к необратимым последствиям для печени, продолжил эксперт. По его словам, финальная стадия поражения органа — цирроз — не поддаётся лечению. В этом случае пациенту назначают лишь поддерживающую терапию.

Нарколог отметил, что алкоголикам бывает очень трудно самостоятельно выйти из запоя, однако без этого невозможно очистить организм от токсинов. При этом внезапный отказ от спиртного при длительном запое чреват дополнительными проблемами, поэтому важно снижать дозу постепенно.