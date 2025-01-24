«Большинство — за»: В одном из российских сёл решили на пять лет ввести сухой закон

В селе Кинзекеево Ишимбайского района Башкирии решили на пять лет ввести «сухой закон». Примечательно, что инициатива исходила от местных жителей, а власти лишь поддержали их идею. Об этом рассказала глава Скворчихинского поселения Салима Герасименко. Она отметила, люди активно занимаются пропагандой здорового образа жизни, поэтому большинство выступают за отказ от спиртного.

«Большинство — за. Жители обратились ко мне в администрацию с просьбой разработать проект закона Республики Башкортостан о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции. Мы встретились с инициативной группой», — подчеркнула собеседница 360.ru .

По её словам, жители даже участвовали в республиканском конкурсе «Трезвое село», где занимали призовые места. Активисты очень переживают за будущее своего села и детей, добавила чиновница. Более того, они добились закрытия двух точек подпольной торговли алкоголем. Тем не менее, речь не идёт о полном запрете спиртного. Если кто-то приедет в гости, он может привезти крепкий напиток с собой, однако посиделки должны проходить культурно, объяснила Герасименко.