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Регион
8 февраля, 14:38

Можно ли умереть, если каждый день есть чипсы: Объяснение врача

Гастроэнтеролог Римская опровергла миф, что от чипсов можно умереть

Чипсы являются одним из самых популярных перекусов у россиян. В связи с этим Интернет буквально пестрит различного рода страшилками, касающимися этого продукта. Есть даже мнение, что если есть чипсы каждый день, то можно умереть. Так ли это, объяснила врач-гастроэнтеролог Алёна Римская.

По её словам, на самом деле чипсы не так страшны, как кажется. В частности, они не вызывают гастрит, как принято считать в народе. Причинами этой болезни являются бактерии Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания. Кроме того, чипсы не могут поцарапать слизистую пищевода, желудка или кишечника, так как они размокают ещё во рту. Классический вкус без всяких добавок не должен вызывать вздутие живота и другие неприятные ощущения.

Врач объяснила, чего не хватает организму, если постоянно хочется чипсов
Врач объяснила, чего не хватает организму, если постоянно хочется чипсов

При этом чипсы всё же не стоит есть каждый день. Умереть от них, конечно, вряд ли можно, однако прибавить в весе — запросто. Также этот продукт можно назвать «пустым», так в нём практически не содержатся полезные вещества.

«Есть большая разница в энергетической ценности: в 100 г чипсов около 500 ккал, а в 100 г варёной картошки — 75 ккал. Поэтому чипсы по своей калорийности могут или заменить хороший сбалансированный прием пищи, либо отложатся в «запасы», что не очень приятно если вы стараетесь похудеть», — подчеркнула медик в разговоре с порталом «Страсти».

Ещё одним значительным минусом чипсов является большое количество соли в составе. Подытожив, врач отметила, что чипсы не могут привести к летальному исходу, но если есть их слишком много, то можно довести себя до ожирения. А оно в свою очередь опасно из-за других сопутствующих заболеваний.

Ранее россиянам назвали более полезные перекусы, чем чипсы и шоколадные батончики. Вместо того, чтобы травить свой организм, можно «заморить червячка» сушеными ягодами, фруктами и овощами, злаковыми и фруктово-ореховыми батончиками без сахара, гранолой с натуральным йогуртом и орехами без специй.

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Алёна Зиновьева
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