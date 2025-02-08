Можно ли умереть, если каждый день есть чипсы: Объяснение врача

Чипсы являются одним из самых популярных перекусов у россиян. В связи с этим Интернет буквально пестрит различного рода страшилками, касающимися этого продукта. Есть даже мнение, что если есть чипсы каждый день, то можно умереть. Так ли это, объяснила врач-гастроэнтеролог Алёна Римская.

По её словам, на самом деле чипсы не так страшны, как кажется. В частности, они не вызывают гастрит, как принято считать в народе. Причинами этой болезни являются бактерии Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания. Кроме того, чипсы не могут поцарапать слизистую пищевода, желудка или кишечника, так как они размокают ещё во рту. Классический вкус без всяких добавок не должен вызывать вздутие живота и другие неприятные ощущения.

При этом чипсы всё же не стоит есть каждый день. Умереть от них, конечно, вряд ли можно, однако прибавить в весе — запросто. Также этот продукт можно назвать «пустым», так в нём практически не содержатся полезные вещества.

«Есть большая разница в энергетической ценности: в 100 г чипсов около 500 ккал, а в 100 г варёной картошки — 75 ккал. Поэтому чипсы по своей калорийности могут или заменить хороший сбалансированный прием пищи, либо отложатся в «запасы», что не очень приятно если вы стараетесь похудеть», — подчеркнула медик в разговоре с порталом «Страсти».

Ещё одним значительным минусом чипсов является большое количество соли в составе. Подытожив, врач отметила, что чипсы не могут привести к летальному исходу, но если есть их слишком много, то можно довести себя до ожирения. А оно в свою очередь опасно из-за других сопутствующих заболеваний.