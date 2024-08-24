От стресса до дефицита кальция: Врач объяснила, чего не хватает организму, если постоянно хочется чипсов Врач Кашух: Тяга к чипсам может говорить о нехватке в организме кальция 24 августа, 08:14 Чипсы. Обложка © Freepik

В субботу, 24 августа, отмечается день рождения картофельных чипсов. Не секрет, что все мы иногда испытываем тягу к продуктам, которые сложно назвать здоровыми и натуральными. Однако для кого-то это — редкий эпизод, а кто-то попадает в сети полноценной пищевой зависимости со всеми её побочками. Врач - эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru объяснила, чего же не хватает организму, если постоянно хочется чипсов.

Если человеку сильно хочется чипсов, то причин этому может быть несколько: желание погрызть что-то хрустящее и «заесть» стресс или скуку, обычный голод, привычка и, наконец, нехватка важных для функционирования организма элементов, которая проявляется в желании съесть что-то солёное или жирное. Екатерина Кашух Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

По словам специалиста, потянуть на чипсы может из-за банального чувства голода, ведь, по сути, это всего лишь жареная картошка с солью и ароматизаторами, а крахмал и жир в её составе — это «дешёвая» подзарядка организма энергией. В связи с этим Кашух не рекомендует заедать голод чипсами, поскольку есть вероятность, что после полноценного приёма пищи это желание исчезнет. Кроме того, желание чем-нибудь похрустеть часто связывают со стрессом. Как пояснила медик, считается, что хрустящие снеки действуют на нервы расслабляюще. В таком случае она советует заменить их на какой-нибудь овощ, например морковь или огурец.

В то же время тяга к чипсам может возникнуть из-за психологической установки. К примеру, если человек привык открывать пачку чипсов вечером после трудного дня или в выходные, чтобы расслабиться за просмотром кино, то мозг проводит ассоциацию: чипсы — это отдых. В таком случае, по словам врача, этого продукта может хотеться, когда организм считает, что ему пора отдохнуть или переключиться с рабочей нагрузки. Если же организм требует что-нибудь солёное или жирное, не обязательно чипсы, а может быть, сухарики, фисташки, беляши, сыр-косичку или сушёные кальмары, то дело может быть в недостатке питательных веществ.

«Желание ощутить солёный вкус нередко связано с нарушением электролитного баланса: организму может не хватать кальция и он пытается восполнить недостаток, употребляя натрий. Чипсы в такой ситуации положение не поправят, так как кальция в них мало и вскоре после закуски снова может потянуть на солёное. Лучше заменить эти снеки рыбой, орехами, зелёным салатом или пекинской капустой, молочными продуктами», — резюмировала Кашух.

А ранее учёные из США, Австралии, Франции и Ирландии выяснили, что чипсы, газировка, выпечка и подобная вредная пища повышают риск более чем 30 заболеваний, в том числе онкологии. Они оказались вреднее табака.