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15 февраля, 05:16

Идём к врачу: Гинеколог рассказала, в каких случаях возникает «цветная» беременность

Гинеколог Мадан: Беременность называют цветной при кровянистых выделениях

Существует такой термин, как «цветная» беременность, при которой у женщин могут появляться кровянистые выделения, напоминающие менструацию. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог из Европейского медицинского центра (ЕМС) Корнелия Мадан.

Она пояснила, что менструация — это процесс отторжения эндометрия, который связан с гормональными изменениями. Однако при беременности оплодотворённое яйцо внедряется в эндометрий, поэтому менструация не наступает.

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«В редких случаях, меньше 1%, женщины могут заметить мажущие кровянистые выделения в дни, когда обычно начинается менструация. Это явление связано с гормональной памятью организма», — приводит комментарий врача «Газета.Ru».

Иногда имплантационное кровотечение принимают за менструацию. Оно может проявляться выделениями различной интенсивности и возникает примерно за неделю до предполагаемой менструации, в период внедрения эмбриона в эндометрий. Это продолжается от нескольких часов до нескольких дней.

В первом триместре беременности возможно появление кровянистых выделений, но они отличаются от привычных менструаций — менее обильны, короче по времени и иной окраски.

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Специалист добавила, что любые кровянистые выделения во время беременности требуют консультации врача, так как могут свидетельствовать о серьёзных проблемах, таких как угроза прерывания или внематочная беременность.

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freepik / yanalya

Лия Мурадьян
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