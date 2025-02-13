Заныл позвонок — опасный звонок: Врач рассказал, какую боль в спине опасно игнорировать

Любая боль в поясничном отделе позвоночника может иметь серьёзные последствия или быть первым звоночком на пути к инвалидизации, а потому игнорировать неприятные ощущения строго противопоказано. Об этом Life.ru рассказал травматолог-ортопед НКЦ №3 ФГБНУ им. Б. В. Петровского Дмитрий Беляков.

Всё зависит от причины возникновения боли. Если произошла травма, прямая или опосредованная, то причина лежит как раз на поверхности: ушиб мягких тканей, растяжение мышц, ущемление нервных корешков — всё это сопровождается отёчностью, возникновением гематомы, болевого синдрома, неврологической симптоматикой. Высокоэнергетическая травма может привести к перелому позвоночника, отрывному (при резком повороте туловища) или компрессионному (при падении). Пациент чувствует резкую боль, значительное ограничение движений, может быть нарушение функций органов малого таза Дмитрий Беляков Травматолог-ортопед НКЦ №3, ФГБНУ им. Б. В. Петровского

По словам врача, таким травмам особенно подвержены люди со снижением костной плотности. А если человек ведёт малоподвижный образ жизни, набирает вес и злоупотребляет вредными привычками, его опорно-двигательный аппарат начинает разбалансировываться и без травм. Межпозвонковые диски в этой ситуации становятся хрупкими, возникают протрузии и грыжи. Они сопровождаются ноющей, тянущей или острой болью, а также могут приводить к снижению чувствительности нижних конечностей.

Особое внимание специалист уделил спондилодисциту. Это инфекционное заболевание межпозвонкового диска, которое может быть вызвано бактериями или грибками. Симптомы недуга — высокая температура и боли в пояснице, усиливающиеся при движении и в покое.

«Таким образом, любая боль в спине может иметь последствия для организма. Нельзя затягивать с походом к врачу-неврологу, травматологу-ортопеду, нейрохирургу. Необходимо диагностировать причину болей с помощью сбора анамнеза, клинической картины, анализов, инструментальных методов исследований и принять решение о консервативном или оперативном лечении», — резюмировал Беляков.