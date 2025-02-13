Заныл позвонок — опасный звонок: Врач рассказал, какую боль в спине опасно игнорировать
Травматолог Беляков: Боль в пояснице может быть симптомом спондилодисцита
Любая боль в поясничном отделе позвоночника может иметь серьёзные последствия или быть первым звоночком на пути к инвалидизации, а потому игнорировать неприятные ощущения строго противопоказано. Об этом Life.ru рассказал травматолог-ортопед НКЦ №3 ФГБНУ им. Б. В. Петровского Дмитрий Беляков.
Всё зависит от причины возникновения боли. Если произошла травма, прямая или опосредованная, то причина лежит как раз на поверхности: ушиб мягких тканей, растяжение мышц, ущемление нервных корешков — всё это сопровождается отёчностью, возникновением гематомы, болевого синдрома, неврологической симптоматикой. Высокоэнергетическая травма может привести к перелому позвоночника, отрывному (при резком повороте туловища) или компрессионному (при падении). Пациент чувствует резкую боль, значительное ограничение движений, может быть нарушение функций органов малого таза
По словам врача, таким травмам особенно подвержены люди со снижением костной плотности. А если человек ведёт малоподвижный образ жизни, набирает вес и злоупотребляет вредными привычками, его опорно-двигательный аппарат начинает разбалансировываться и без травм. Межпозвонковые диски в этой ситуации становятся хрупкими, возникают протрузии и грыжи. Они сопровождаются ноющей, тянущей или острой болью, а также могут приводить к снижению чувствительности нижних конечностей.
Особое внимание специалист уделил спондилодисциту. Это инфекционное заболевание межпозвонкового диска, которое может быть вызвано бактериями или грибками. Симптомы недуга — высокая температура и боли в пояснице, усиливающиеся при движении и в покое.
«Таким образом, любая боль в спине может иметь последствия для организма. Нельзя затягивать с походом к врачу-неврологу, травматологу-ортопеду, нейрохирургу. Необходимо диагностировать причину болей с помощью сбора анамнеза, клинической картины, анализов, инструментальных методов исследований и принять решение о консервативном или оперативном лечении», — резюмировал Беляков.
Ранее Life.ru рассказывал, как правильно поднимать тяжести, чтобы избежать травм спины. Специалисты рекомендуют не сгибать спину, а приседать, равномерно распределяя нагрузку на обе руки. Но это далеко не все лайфхаки.
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