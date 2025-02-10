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Регион
10 февраля, 18:50

Врач предупредила о глобальной угрозе, исходящей от любителей пить антибиотики просто так

Врач Курысько: Бесконтрольный приём антибиотиков несёт угрозу для человечества

Бесконтрольное употребление антибиотиков некоторыми людьми может стать угрозой для всего человечества. Из-за роста устойчивости бактерий к подобным препаратам люди рискуют вернуться во времена, когда умирали от обычных инфекций, заявила врач – дерматолог-венеролог Валерия Курысько.

«Частый и бесконтрольный приём антибиотиков ускоряет мутацию бактерий. Они вырабатывают защитные механизмы, превращаясь в «супербактерии», справиться с которыми гораздо сложнее», — объяснила медик в беседе с «Газетой.ru».

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Так как бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, вылечить болезнь становится гораздо сложнее. Она прогрессирует, повышая риски осложнений и летального исхода. Кроме того, бесконтрольный приём медикаментов может вызвать аллергию, диарею, кандидоз и отравление. Препараты уничтожают полезную микрофлору, ослабляя иммунитет. Бывает также индивидуальная непереносимость тех или иных лекарств.

В заключение врач добавила, что важно принимать антибиотики только по назначению врача, который подберёт нужную дозировку и курс лечения.

Ранее Life.ru писал, что неправильный выбор антибиотиков, а также ошибки в дозировке или продолжительности лечения могут привести к внезапной смерти. Например, это может произойти из-за анафилактического шока, который развивается в течение нескольких минут после приёма лекарств.

Обложка ©

freepik / rawpixel.com

Алёна Зиновьева
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