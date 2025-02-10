Врач предупредила о глобальной угрозе, исходящей от любителей пить антибиотики просто так

Бесконтрольное употребление антибиотиков некоторыми людьми может стать угрозой для всего человечества. Из-за роста устойчивости бактерий к подобным препаратам люди рискуют вернуться во времена, когда умирали от обычных инфекций, заявила врач – дерматолог-венеролог Валерия Курысько.

«Частый и бесконтрольный приём антибиотиков ускоряет мутацию бактерий. Они вырабатывают защитные механизмы, превращаясь в «супербактерии», справиться с которыми гораздо сложнее», — объяснила медик в беседе с «Газетой.ru».

Так как бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, вылечить болезнь становится гораздо сложнее. Она прогрессирует, повышая риски осложнений и летального исхода. Кроме того, бесконтрольный приём медикаментов может вызвать аллергию, диарею, кандидоз и отравление. Препараты уничтожают полезную микрофлору, ослабляя иммунитет. Бывает также индивидуальная непереносимость тех или иных лекарств.

В заключение врач добавила, что важно принимать антибиотики только по назначению врача, который подберёт нужную дозировку и курс лечения.