«Внезапная смерть»: Врач предупредила о рисках приёма антибиотиков
Терапевт Леонтьева: Антибиотики могут вызвать внезапную смерть, но крайне редко
Неправильный выбор антибиотиков, а также ошибки в дозировке или продолжительности лечения могут иметь серьёзные последствия, включая риск летального исхода, хотя случаи внезапной смерти являются очень редкими. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.
«Внезапная смерть, непосредственно вызванная приёмом антибиотиков, крайне редкое явление. Однако существуют ситуации, когда антибиотики действительно могут довести до летального исхода. Например, может произойти анафилактический шок», — предупредила эксперт.
По её словам, анафилактический шок развивается в течение нескольких минут после приёма лекарств. Для аллергической реакции характерны затруднённое дыхание, отёк гортани и языка, а также резкое падение артериального давления и потеря сознания. Также экстренная госпитализация потребуется при синдроме Стивенса-Джонсона или токсическом эпидермальном некролизе.
А ещё антибиотики могут негативно сказаться на кишечной микрофлоре и увеличить вероятность нарушений сердечного ритма, а также привести к сепсису и полиорганной недостаточности, что также может быть опасно для жизни. Кроме того, антибиотики при приёме с другими препаратами могут вызвать побочные эффекты, поэтому назначать их должен только специалист, заключила врач.
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