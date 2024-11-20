Чем нельзя запивать лекарства: предупреждение от рязанских медиков

Министерство здравоохранения Рязанской области выпустило памятку, акцентируя внимание на важности правильного выбора напитков для запивания лекарств. Специалисты предупреждают , что неправильный выбор может не только снизить эффективность препаратов, но и нанести вред организму.

Лучший выбор — простая вода. Медики подчеркивают, что единственным безопасным напитком для запивания лекарств является чистая негазированная вода. Она не взаимодействует с активными веществами препаратов, обеспечивает их правильное усвоение и минимизирует риск побочных эффектов. «Важное напоминание для всех, кто не знал, что таблетки можно запивать только водой. Запивая лекарства соком, молоком или чаем, вы снижаете их эффективность и рискуете навредить своему организму», – отмечают рязанские врачи.

Опасные напитки, которые могут вызывать побочные эффекты и мешают усваиваться препаратам, по словам медиков:

— чай и кофе: эти напитки содержат танины и кофеин, которые могут нейтрализовать действие лекарств. Например, кофе снижает усвоение железа и может взаимодействовать с антидепрессантами, делая лечение менее предсказуемым.

— молочные продукты: молоко и его производные уменьшают всасывание активных веществ, особенно антибиотиков тетрациклинового ряда. Молочные напитки также могут разрушать оболочку капсул, что снижает их эффективность.

— кисели и газированные напитки: кисели обволакивают препараты, замедляя их всасывание, а газированные напитки могут ускорить проникновение компонентов в кровь, что увеличивает риск передозировки.

— соки, морсы и компоты: соки, особенно грейпфрутовый, могут вызывать серьёзные побочные эффекты, такие как почечная недостаточность, при взаимодействии с некоторыми лекарствами, включая статины и препараты от давления.

— алкоголь: запивание лекарств алкоголем может усилить нагрузку на печень и вызвать токсические реакции. Особую осторожность следует соблюдать при сочетании алкоголя с антибиотиками и антигистаминными средствами.