Замена спреям и таблеткам: Лечение заболеваний полости рта вышло на новый уровень

Российские учёные разработали новый способ профилактики и лечения инфекционных заболеваний полости рта. Специальные антибактериальные плёнки, которые могут заменить таблетки и спреи, создали в Институте тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА, пишет «Газета.Ru».

В состав лекарственных плёнок входят активные ингредиенты из цедры цитрусовых растений и лемонграсса, обладающие доказанной антимикробной активностью. В отличие от таблеток и спреев плёнка находится в более длительном контакте со слизистой оболочкой рта, что усиливает лечебное действие и облегчает симптомы болезни.

«Оценку качества плёнок проводили по следующим параметрам: время растворения, значение pH водного раствора, остаточное содержание влаги и антимикробная активность», — рассказали в РТУ МИРЭА.

Тестирование показало высокую эффективность плёнок в борьбе против тест-штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов, добавили учёные.