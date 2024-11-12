Замена спреям и таблеткам: Лечение заболеваний полости рта вышло на новый уровень
В РТУ МИРЭА создали антимикробную плёнку для борьбы с инфекциями полости рта
Российские учёные разработали новый способ профилактики и лечения инфекционных заболеваний полости рта. Специальные антибактериальные плёнки, которые могут заменить таблетки и спреи, создали в Институте тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА, пишет «Газета.Ru».
В состав лекарственных плёнок входят активные ингредиенты из цедры цитрусовых растений и лемонграсса, обладающие доказанной антимикробной активностью. В отличие от таблеток и спреев плёнка находится в более длительном контакте со слизистой оболочкой рта, что усиливает лечебное действие и облегчает симптомы болезни.
«Оценку качества плёнок проводили по следующим параметрам: время растворения, значение pH водного раствора, остаточное содержание влаги и антимикробная активность», — рассказали в РТУ МИРЭА.
Тестирование показало высокую эффективность плёнок в борьбе против тест-штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов, добавили учёные.
Ранее стоматолог назвал болезни зубов, которые могут навредить всему организму и даже привести к летальному исходу. К самым опасным недугам относятся воспаление дёсен (гингивит) и пародонтит. Помимо заболеваний пародонта в полости рта могут развиться так называемые флегмоны — острые гнойные воспаления мягких тканей. Это результат невылеченного вовремя кариеса. В итоге может возникнуть периодонтит, который вызывает воспаления в области лица, шеи, ушей, может начаться абсцесс.