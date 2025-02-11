Спину не сгибать! Как поднимать тяжести в зрелом возрасте, объяснил врач

Людям в зрелом возрасте, поднимая тяжести, необходимо избегать сгибания поясничной и грудной области, предупредил врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин. Он также призвал нести груз двумя руками, чтобы равномерно распределить нагрузку. А ещё не стоит низко опускать голову, чтобы не повредить межпозвоночные диски в шее.

«Перед тем, как поднять тяжесть, разместите её перед собой между ступней и подойдите максимально близко. При подъёме делайте упор именно на ноги, а не на позвоночник. Важно избегать чрезмерного напряжения в мышцах спины, так как при сжатии они будут сдавливать позвоночник», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».