Толстяки — в группе риска: Врач назвал причины и последствия межпозвоночной грыжи
Врач Волков: На межпозвоночную грыжу могут указать прострелы в конечностях
Межпозвоночная грыжа может возникнуть не только из-за интенсивной физической нагрузки на позвоночник, но и в результате травм, таких как падение с высоты или ДТП. Также недуг характерен для людей, которые часто поднимают тяжести, имеют избыточный вес или ведут малоподвижный образ жизни. Ещё одна причина — врождённые патологии. Об этом рассказал врач-нейрохирург Пётр Волков.
«У такой категории людей появляется чувство, как будто позвоночник «затекает», особенно по утрам, когда человек проснулся и вместо бодрости испытывает неприятные ощущения в спине, желание размяться и найти удобное положение», — предупредил он в интервью «Газете.ru».
Эти ощущения могут свидетельствовать о начальных патологических процессах в области позвонков. Чаще всего грыжи возникают в поясничном отделе, реже — в шейном или грудном, подчеркнул эксперт. По его словам, на межпозвоночную грыжу могут указать прострелы или онемение в конечностях, ноющая или пульсирующая боль в спине, трудности при сжатии руки.
Волков отметил, что на начальных стадиях, когда размеры грыжи небольшие, пациенты могут не испытывать значительных неудобств, то есть выраженных симптомов может не быть. Однако по мере увеличения размеров грыжи и выхода фрагментов диска в позвоночный канал могут возникать серьёзные проблемы, включая сильные боли, а также трудности с дефекацией и мочеиспусканием, а в крайних случаях — половая дисфункция. А наиболее неприятным последствием является потеря возможности полноценно двигаться и заботиться о себе.