Толстяки — в группе риска: Врач назвал причины и последствия межпозвоночной грыжи

Межпозвоночная грыжа может возникнуть не только из-за интенсивной физической нагрузки на позвоночник, но и в результате травм, таких как падение с высоты или ДТП. Также недуг характерен для людей, которые часто поднимают тяжести, имеют избыточный вес или ведут малоподвижный образ жизни. Ещё одна причина — врождённые патологии. Об этом рассказал врач-нейрохирург Пётр Волков.

«У такой категории людей появляется чувство, как будто позвоночник «затекает», особенно по утрам, когда человек проснулся и вместо бодрости испытывает неприятные ощущения в спине, желание размяться и найти удобное положение», — предупредил он в интервью «Газете.ru».

Эти ощущения могут свидетельствовать о начальных патологических процессах в области позвонков. Чаще всего грыжи возникают в поясничном отделе, реже — в шейном или грудном, подчеркнул эксперт. По его словам, на межпозвоночную грыжу могут указать прострелы или онемение в конечностях, ноющая или пульсирующая боль в спине, трудности при сжатии руки.