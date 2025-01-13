Лечим спину дома: Тренер составил сет из пяти упражнений, которые спасут осанку людей за 50

Сегодня практически 50% людей в возрасте сталкиваются с нарушениями осанки, связанными с дегенеративными изменениями скелета. С годами позвоночник и его суставные части деформируются, что порождает шейный лордоз, грудной кифоз или поясничный лордоз. К счастью, далеко не все эти проблемы требуют лечения или операции. Значительную часть из них можно скорректировать регулярными физическими упражнениями, рассказал Life.ru практикующий тренер Никита Захарик.

По словам собеседника издания, если пустить ситуацию на самотёк и не уделять повышенное внимание осанке, будучи человеком старшей возрастной группы, велик риск столкнуться не только с утомляемостью и болями в спине, но и с нарушением функций внутренних органов. В этом случае идеальным лечением стала бы разработка индивидуального плана тренировок с учётом способности позвоночника выполнять движения в сагиттальной, фронтальной и трансверзальной плоскостях: сгибания и разгибания, боковые наклоны и вращения.

Следующий важный фактор — поддержание хорошего кровообращения. Это обеспечивается концентрическими и эксцентрическими мышечными сокращениями во всех перечисленных плоскостях, а также движениями в грудной клетке и пояснице. Нейтральный наклон таза помогут удержать упражнения на мобильность грудного отдела позвоночника и тренировка косых и поперечных мышц живота в сочетании с задней поверхностью бедра. А добавление дыхательных упражнений позволит расширить грудную клетку и обеспечит нужную подготовку мышц Никита Захарик Практикующий тренер

Однако улучшить состояние и нормализовать осанку можно и самостоятельно. Для этого достаточно ежедневно выполнять пять упражнений, посоветовал тренер. Начать можно с дыхания лёжа на полу с ногами «стульчиком» под углом 90 градусов. Вдохи и выдохи необходимо делать носом, а ступни — упереть в стену. Для следующего упражнения — поднятия и опускания лопаток с нагрузкой — понадобится уже резиновая лента для фитнеса, которая закрепляется над головой. Взявшись за концы жгута, нужно выполнять вертикальную тягу, имитируя работу на тренажёре.

«Боковая планка с разворотом. Встаньте в планку с упором на одну руку. Вторую руку вытяните параллельно вверх и скручивайте её под себя параллельно рёбрам. Раскрытие и закрытие грудной клетки и лопаток. Вытяните руки прямо перед собой. Возьмите утяжелители (подойдут пластиковые бутылки с водой) и медленно разводите руки в стороны и обратно», — назвал ещё два упражнения Захарик.

Завершить тренировку можно упражнением на расслабление позвоночника. Для этого занимаем положение сидя спиной к стене, сгибаем ноги в коленях и тянемся руками вперёд, развернув ладони вверх. Затем спина вновь разгибается и прижимается к стене.