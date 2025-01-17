Врач назвал лучшую позу для сна, чтобы с утра ничего не болело

Врач-нейрохирург Денис Наумов назвал идеальную позу для сна, которая сохранит здоровье позвоночника. Он заявил, что лучше всего во время ночного отдыха лежать на спине. Поэтому людям, которые любят спать на боку или животе, лучше пересмотреть свои привычки.

Также медик рассказал, какие должны быть подушки и матрас, чтобы после сна чувствовать себя отдохнувшим, а не разбитым. Адекватное положение шеи и позвоночника обеспечат ортопедические подушки, а матрас должен быть не пуховым, а жёстким или полужёстким.

«Ещё в древние века было известно о необходимости жёсткой опоры во время сна. В частности, в японской культуре было принято во время сна опускать головы на жёсткие банкетки, то есть подушки вообще не использовались. Именно с помощью этой жёсткой банкетки удавалось обеспечить максимально комфортное расположение для шейных позвонков, расслабить мышечные волокна и препятствовать развитию дегенеративных изменений», — отметил нейрохирург в беседе с «Газетой.ru».