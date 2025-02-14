Врач объяснила, почему худеющая на «Оземпике» Семенович скинула только 7 кг

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала, что ей был назначен аналог «Оземпика» для борьбы с инсулинорезистентностью и лишним весом. Певица строго соблюдает рекомендации врачей и уже смогла сбросить семь килограммов. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина рассказала порталу «Страсти», почему результаты певицы не такие впечатляющие, как у некоторых западных знаменитостей.

Специалист объяснил, что подобные препараты могут быть эффективными только в сочетании с правильным питанием. Сейчас Семенович придерживается сбалансированного питания без строгих ограничений и агрессивных диет, которые могут привести к быстрому, но краткосрочному результату. Её подход включает разумный дефицит калорий и нацелен на то, чтобы избежать эффекта йо-йо. Кроме того, она активно занимается фитнесом, сочетая кардионагрузки и силовые тренировки.

Ключевым аспектом является правильное распределение макронутриентов: белков, углеводов и жиров. Анна также подчёркивает важность психологического настроя в процессе похудения. Она признаёт, что потеря веса требует не только физических усилий, но и эмоциональной работы.

«В контексте похудения с применением аналога «Оземпика», диетологический подход Анны можно оценить как вполне разумный и здоровый. Она использует препараты как инструмент для контроля аппетита, но делает акцент на том, чтобы питание было сбалансированным и не сводилось к жёстким ограничениям», — объяснила врач-диетолог Кристина Пришвина, напомним, что сами лекарства не обеспечивают успешного и долгосрочного результата без правильного питания и физической активности.