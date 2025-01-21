Раскрыты секреты стройности Ходченковой, сбросившей 20 кг за три месяца

Светлана Ходченкова сегодня может похвастаться стройной фигурой. Однако худой артистка была далеко не всегда, и фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» 2003 года тому доказательство. Известно, что звезда российского кинематографа за три месяца после съёмок похудела на 20 кг и в таком весе находится до сих пор. Как ей это удалось сделать, рассказала нутрициолог и врач-диетолог Кристина Пришвина.

«Похудение Светланы Ходченковой в молодости связано с рядом факторов, которые могут включать естественные метаболические особенности, стрессы и нагрузки, а также, возможно, диетические ограничения», — отметила эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Сама актриса в интервью признавалась, что для сохранения стройности старается правильно питаться. В её рационе присутствуют в основном белки, овощи и полезные жиры. Углеводы из меню она полностью не убирала, отказавшись лишь от сахара, выпечки и белой муки. Также Ходченкова занимается спортом. В её расписании есть пилатес, йога, кардио и силовые тренировки. Большое значение она уделяет своему психическому состоянию.

«Стресс — это один из главных врагов стройности. Когда мы переживаем или нервничаем, повышается уровень кортизола в организме, что может приводить к накоплению жира, особенно в области живота. Более того, стресс часто приводит к эмоциональному перееданию, и Ходченкова признаётся, что это был один из её «уроков» в жизни», — добавила Пришвина, изучив биографию знаменитости.