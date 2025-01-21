Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 11:08

Раскрыты секреты стройности Ходченковой, сбросившей 20 кг за три месяца

Врач Пришвина: Ходченкова находится в одном весе 20 лет за счёт питания и спорта

Светлана Ходченкова. Обложка © Кадр из фильма «Благословите женщину» (2003), режиссёр Станислав Говорухин / Kinopoisk, АГН «Москва» / Андрей Никеричев

Светлана Ходченкова. Обложка © Кадр из фильма «Благословите женщину» (2003), режиссёр Станислав Говорухин / Kinopoisk, АГН «Москва» / Андрей Никеричев

Светлана Ходченкова сегодня может похвастаться стройной фигурой. Однако худой артистка была далеко не всегда, и фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» 2003 года тому доказательство. Известно, что звезда российского кинематографа за три месяца после съёмок похудела на 20 кг и в таком весе находится до сих пор. Как ей это удалось сделать, рассказала нутрициолог и врач-диетолог Кристина Пришвина.

«Похудение Светланы Ходченковой в молодости связано с рядом факторов, которые могут включать естественные метаболические особенности, стрессы и нагрузки, а также, возможно, диетические ограничения», — отметила эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Сама актриса в интервью признавалась, что для сохранения стройности старается правильно питаться. В её рационе присутствуют в основном белки, овощи и полезные жиры. Углеводы из меню она полностью не убирала, отказавшись лишь от сахара, выпечки и белой муки. Также Ходченкова занимается спортом. В её расписании есть пилатес, йога, кардио и силовые тренировки. Большое значение она уделяет своему психическому состоянию.

Ходченкова вышла на охоту и начала приманивать кавалеров фоткой в трусах
Ходченкова вышла на охоту и начала приманивать кавалеров фоткой в трусах

«Стресс — это один из главных врагов стройности. Когда мы переживаем или нервничаем, повышается уровень кортизола в организме, что может приводить к накоплению жира, особенно в области живота. Более того, стресс часто приводит к эмоциональному перееданию, и Ходченкова признаётся, что это был один из её «уроков» в жизни», — добавила Пришвина, изучив биографию знаменитости.

Ранее Life.ru публиковал секрет стройности другой популярной российской актрисы — Анастасии Вертинской, которой в 80 лет удаётся сохранять девичью фигуру. Звезда «Алых парусов» призналась, что придерживается много лет особого режима питания. Как оказалось, она ничего не ест на завтрак, выпивая лишь чашку кофе. Также у артистки со времён театра осталась привычка плотно ужинать, но главное не переедать.

Стало известно, как Гурченко до конца дней смогла сохранить девичью стройность без жёстких диет
Стало известно, как Гурченко до конца дней смогла сохранить девичью стройность без жёстких диет
Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Светлана Ходченкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar