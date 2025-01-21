Раскрыты секреты стройности Ходченковой, сбросившей 20 кг за три месяца
Врач Пришвина: Ходченкова находится в одном весе 20 лет за счёт питания и спорта
Светлана Ходченкова. Обложка © Кадр из фильма «Благословите женщину» (2003), режиссёр Станислав Говорухин / Kinopoisk, АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Светлана Ходченкова сегодня может похвастаться стройной фигурой. Однако худой артистка была далеко не всегда, и фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» 2003 года тому доказательство. Известно, что звезда российского кинематографа за три месяца после съёмок похудела на 20 кг и в таком весе находится до сих пор. Как ей это удалось сделать, рассказала нутрициолог и врач-диетолог Кристина Пришвина.
«Похудение Светланы Ходченковой в молодости связано с рядом факторов, которые могут включать естественные метаболические особенности, стрессы и нагрузки, а также, возможно, диетические ограничения», — отметила эксперт в беседе с порталом «Страсти».
Сама актриса в интервью признавалась, что для сохранения стройности старается правильно питаться. В её рационе присутствуют в основном белки, овощи и полезные жиры. Углеводы из меню она полностью не убирала, отказавшись лишь от сахара, выпечки и белой муки. Также Ходченкова занимается спортом. В её расписании есть пилатес, йога, кардио и силовые тренировки. Большое значение она уделяет своему психическому состоянию.
«Стресс — это один из главных врагов стройности. Когда мы переживаем или нервничаем, повышается уровень кортизола в организме, что может приводить к накоплению жира, особенно в области живота. Более того, стресс часто приводит к эмоциональному перееданию, и Ходченкова признаётся, что это был один из её «уроков» в жизни», — добавила Пришвина, изучив биографию знаменитости.
Ранее Life.ru публиковал секрет стройности другой популярной российской актрисы — Анастасии Вертинской, которой в 80 лет удаётся сохранять девичью фигуру. Звезда «Алых парусов» призналась, что придерживается много лет особого режима питания. Как оказалось, она ничего не ест на завтрак, выпивая лишь чашку кофе. Также у артистки со времён театра осталась привычка плотно ужинать, но главное не переедать.