Анастасия Вертинская раскрыла секрет девичьей стройности в 80 лет
Анастасия Вертинская заявила, что ест один раз в день, чтобы оставаться стройной
Анастасия Вертинская. Обложка © Кадр из шоу «Ты не поверишь!» / НТВ
Анастасия Вертинская, которой 19 декабря исполнилось 80 лет, поделилась с поклонниками секретами своей красоты и стройности. Звезда советского кинематографа не скрывает, что ей повезло с генетикой. Также у неё особый режим питания.
В интервью kp.ru исполнительница главной роли в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия» призналась, что не завтракает по утрам. Но обязательно выпивает чашку кофе, которой ей хватает на полдня. Кроме того, у актрисы со времён работы в театре осталась привычка плотно ужинать, но не переедать.
«Артист перед спектаклем ничего не ест. А после спектакля — наворачивает. Переедать на ночь, конечно, не надо. Но у каждого свой режим, просто прислушивайтесь к своему организму», — посоветовала знаменитость.
Вертинская заявила, что никогда не могла соблюдать жёстких диет и не стремилась быть «подчёркнуто худой». Сейчас она пытается просто сохранить то, чем её наградили родители.
Ранее Life.ru рассказывал, как Людмиле Гурченко до самой смерти удавалось сохранять осиную талию. Примечательно, но звезда тоже не сидела на жёстких диетах и позволяла себе есть даже сладости. Но чтобы оставаться стройной, артистка следовала одному важному правилу: есть любой продукт в количестве одной штуки. Например, один кусочек торта, одна котлета или одно яблоко. Это позволяло ей не набирать вес.