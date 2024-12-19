Анастасия Вертинская раскрыла секрет девичьей стройности в 80 лет

Анастасия Вертинская, которой 19 декабря исполнилось 80 лет, поделилась с поклонниками секретами своей красоты и стройности. Звезда советского кинематографа не скрывает, что ей повезло с генетикой. Также у неё особый режим питания.

В интервью kp.ru исполнительница главной роли в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия» призналась, что не завтракает по утрам. Но обязательно выпивает чашку кофе, которой ей хватает на полдня. Кроме того, у актрисы со времён работы в театре осталась привычка плотно ужинать, но не переедать.

«Артист перед спектаклем ничего не ест. А после спектакля — наворачивает. Переедать на ночь, конечно, не надо. Но у каждого свой режим, просто прислушивайтесь к своему организму», — посоветовала знаменитость.

Вертинская заявила, что никогда не могла соблюдать жёстких диет и не стремилась быть «подчёркнуто худой». Сейчас она пытается просто сохранить то, чем её наградили родители.